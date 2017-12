Chumi, proyecto coruñés de La Masía

La crisis de los centrales que vive el primer equipo del Barcelona por la lesión de Samuel Umtiti y el adiós cercano de Mascherano han generado un efecto dominó que le ha permitido a Juan Brandariz Movilla Chumi (A Laracha, 1999) coquetear por primera vez con el filial culé. Atrás queda cuando despuntó en el cadete del Deportivo que ganó la Copa Coca-Cola (campeonato de España oficioso de la categoría) tras llegar del Montañeros y cuando se marchó a La Masía en el verano de 2014. Cogía la carretera uno de los mayores proyectos de Abegondo y en estas tres temporadas y media no ha perdido el tiempo. Campeón de Europa sub 17 en Bakú, es un fijo en el Juvenil A del conjunto azulgrana que disputa la Youth League y en el que se le ha visto con el brazalete de capitán y ya ha entrado en un par de convocatorias del Barcelona B de Segunda División (ante Sporting y Almería). Aún no ha debutado en la categoría de plata, pero está a las puertas del fútbol profesional.

"Va a ser futbolista de Primera. Tiene todas las condiciones y disfrutará de oportunidades, eso seguro", asegura Santi Denia, ex futbolista del Atlético de Madrid, seleccionador español sub 17 y uno de los técnicos que más le ha acompañado en su formación. "Es polivalente, puede jugar de central o de lateral", avanza el que fuera su entrenador hasta hace año y medio. "A mí me gusta más por el centro porque tiene una gran salida de balón, como todo futbolista que firma por el Barcelona. Es agresivo, tiene anticipación, velocidad y juego aéreo. Muy completo", sentencia.

Denia apostó por él como uno de sus fijos desde los primeros pasos en las categorías inferiores masculinas en Las Rozas. Lo llamó para la sub 16 y la sub 17, con la que se proclamó subcampeón de Europa en Azerbaiyán en 2016 tras perder la final en la tanda de penaltis ante Portugal. "Yo le tengo un cariño tremendo por los años que lo tuve. Conmigo era titular, disfrutaba de toda la confianza; para mí fue de los mejores de ese campeonato. Dio un gran rendimiento".

Está entrando en los planes del seleccionador español sub 19 Luis de la Fuente y ahora le queda dar el paso al fútbol profesional y librarse de ese embudo que se genera en equipos como el blaugrana. "Va quemando etapas. Está listo para jugar ya en el filial, aunque es una opinión personal. Lleva ya tres años en los juveniles, es difícil dar el paso. Sería bueno para su formación que le llegase ese momento y que fuese pronto, así estaría a un paso del primer equipo".

Serio y curtido

Más allá de las condiciones futbolísticas, un proyecto de jugador de élite necesita un buen entorno y cuidar todos los detalles para acabar llegando a lo más alto. Santi Denia cree que su forma de ser le puede ayudar en este camino que ya está recorriendo y del que aún le queda trecho por afrontar. "Cuando sales joven de casa no es nada fácil. Es seriote y tiene un entorno bueno; todo eso es también parte de su formación como futbolista. Hay que estar centrado y concentrado si quieres llegar. Hay que descansar, cuidarse, comer bien...".

El joven central de A Laracha afronta ahora ese último tramo y espera seguir escalando posiciones tanto en su club como en la sub 19, con la que ya empieza a mirar de manera seria a citas de entidad como el europeo de la categoría. Se disputará el próximo verano en Finlandia y España puede acceder a la fase final vía ronda élite en la próxima primavera.

Chumi, que también siente predilección por actividades relacionadas con el mar, forma parte de una generación de canteranos deportivistas de 1999 llamada a ser importante en el primer equipo. Algunos ya no están en el club como es el caso del central culé y de Aarón Sánchez que se marchó este verano al Racing de Ferrol con un derecho de tanteo, otros aún están completando su aprendizaje en el juvenil blanquiazul como Iago Parga o Yago Gandoy. Tino Fernández ya avisó de que a partir de la próxima temporada habrá cupo de canteranos en el primer equipo, puede ser una vía de entrada para muchos de ellos, algunos de esta generación que apuntaba alto. Están a tiempo.