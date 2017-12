Andone, fuera de la convocatoria para el Camp Nou por unas molestias

Andone no estará mañana en el Camp Nou para el partido contra el Barcelona. El delantero se ha quedado fuera de la convocatoria para el encuentro frente al conjunto azulgrana (20.45 horas) por unas molestias musculares. La del jugador rumano es la principal ausencia en una lista en la que no se esperaban demasiados cambios con respecto a la jornada anterior contra el Leganés. "Prácticamente al acabar la sesión tenía molestias en un abductor. Le he preguntado, me ha dicho que no estaba bien y que no estaba para viajar. He hablado con los doctores y me han dicho que le iban a hacer pruebas", explicó esta mañana el entrenador deportivista, Cristóbal Parralo.

Andone se ha quedado fuera para el encuentro de mañana a última hora a pesar de que el delantero trabajó con normalidad toda la semana junto al resto de sus compañeros. La otra sorpresa en la lista es la presencia de Tyton en lugar de Pantilimon, que había entrado de manera regular en las últimas semanas como portero suplente.

También regresa a la convocatoria Luisinho, que se perdió los últimos partidos debido a una lesión muscular.