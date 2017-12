Cristóbal: "Hay que evitar perder nuestra identidad"

El Deportivo visita mañana el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, invicto desde que arrancó el campeonato y líder en solitario, pero su entrenador, Cristóbal Parralo, considera que las opciones de su equipo pasan por conservar su "identidad" a pesar del rival. "Tenemos que evitar perder nuestra identidad", manifestó esta mañana Cristóbal después del entrenamiento de la plantilla en el estadio Abanca Riazor.

El técnico blanquiazul proclamó que las posibilidades de éxito ante los azulgrana no se limitan a resistir defensivamente y adelantó que también tratarán de ser protagonistas, a pesar de que asume que deberán hacer un esfuerzo colectivo muy importante. "Tenemos que intentar ser nosotros mismos también con balón, que no por jugar contra el Barcelona no podamos tenerlo. Hay que correr, pero correr bien", reflexionó.

Sus jugadores debéran sujetar también a Messi para limitar al Barcelona y por eso volvió a insistir en el esfuerzo colectivo necesario mañana en el Camp Nou. "Es un jugador muy complicado, está marcando época. Tenemos que hacer muchas ayudas, que no lo puedan nutrir de muchos balones. Hay que jugar de manera colectiva, como he dicho", subrayó Cristóbal.