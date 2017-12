Seis victorias y un empate es el sobresaliente balance del Barcelona en los partidos de Liga que ha disputado en el Camp Nou esta temporada. Solo el Celta, que empató 2-2, ha sido capaz de sumar en el feudo blaugrana. A eso aspira el Deportivo, que ultima la preparación del encuentro de mañana consciente de la extrema dificultad que siempre conlleva enfrentarse al Barça, y más en su estadio, pero al mismo tiempo convencido de que es posible conseguir un resultado positivo. "Las opciones son reales -asegura Adrián López-. Está claro que se puede y tenemos que hacer todo lo posible para intentar lograrlo. Una cosa es que sea complicado y otra es que sea imposible. No creo que haya nada imposible en el fútbol".

El Dépor se arma de valor y moral, "reforzado" tras el gran partido realizado el pasado fin de semana frente al Leganés. Mañana le espera un rival de un potencial muy superior, pero pese a esas diferencias tan abismales el objetivo será "competir bien y dar una buena imagen, como el otro día", recuerda Adrián en referencia a la convincente victoria del pasado sábado en Riazor. Más allá del resultado final, se trata de plantar cara al Barça y mantenerse con vida el mayor tiempo posible. "Si somos capaces de aguantar y defender bien, creo que vamos a tener nuestras ocasiones de poder hacerles daño -argumenta el atacante-. Vamos a ir a intentar puntuar porque necesitamos los puntos. Para hacer eso hay que competir bien y dar una buena imagen, como el otro día. Eso es lo más importante. Luego, es un juego y al final uno gana o uno pierde, pero lo importante es que el equipo dé una buena imagen siempre".

El asturiano es uno de los nueve integrantes de la actual plantilla que sumaron en el Camp Nou, bien con el Dépor o con otros equipos. De blanquiazul empató sin goles en la temporada 2010-11 y de rojiblanco, con el Atlético, igualó 1-1 en la 2013-14. En esa misma campaña Fede Cartabia ganó con el Valencia (2-3) en su visita a Can Barça y Pedro Mosquera logró empatar allí con el Getafe (2-2). Juanfran, Luisinho, Sidnei, Borges, Lucas y Navarro son los futbolistas blanquiazules que empataron en el Camp Nou defendiendo la camiseta del Dépor. Además, el exbarcelonista ganó en el que fuera su estadio con dos equipos diferentes: el Mallorca (2-3) en la Liga 2007-08 y el Sevilla (1-2 ) en la Copa 2009-10.

Son todos ellos precedentes que confirman las palabras de Adrián de que es posible obtener premio en el Camp Nou. "Sabes que se tienen que juntar muchas cosas para poder sacar algo positivo allí. Tienes que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan su mejor día", explica el atacante blanquiazul, que repetirá en el once titular partiendo desde la banda izquierda del ataque. Según lo ensayado esta semana por Cristóbal Parralo, el técnico tiene previsto dar continuidad mañana al mismo once que presentó el pasado sábado ante el Leganés. Es decir, con Çolak en la mediapunta, Adrián y Carles Gil en las alas, y Lucas como principal referencia ofensiva, por lo que Florin Andone volverá a empezar una semana más en el banquillo.

Tras dejar atrás dos lesiones casi seguidas que frenaron su continuidad, Adrián regresó con fuerza para convertirse en uno de los pilares del equipo coruñés. Sabe asociarse con sus compañeros para generar ocasiones y, además, está viendo puerta con facilidad. Suyo fue el tanto de la victoria frente al Leganés, el tercero que firma en la presente temporada. Todos ellos fueron en casa, una tónica que espera cambiar volviendo a marcar en el Camp Nou, el estadio en el que se estrenó como goleador en Primera hace ya más de una década, en su primera campaña en el Dépor (2006-07). "En Riazor me está yendo bien. Ojalá que también pueda marcar fuera", desea el internacional, que mañana tendrá enfrente al "mejor", Lionel Messi: "Es el nivel máximo que se ha visto en un futbolista y lo más complicado no es que haya llegado a ese nivel, sino que lleva muchos años así. No deja de sorprendernos cada día. Es el mejor que he visto".