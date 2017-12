Andone, baja de última hora por unas molestias musculares

Florin Andone no estará esta noche en el Camp Nou ante el Barcelona debido a unas molestias musculares que le impidieron entrar en la convocatoria. El delantero no pudo finalizar el entrenamiento de ayer en el estadio de Riazor y será sometido a pruebas médicas a comienzos de la semana para averiguar el origen de sus problemas. "Ha tenido un problema físico prácticamente al acabar la sesión. Tenía molestias parece ser en el aductor, le he preguntado, me ha dicho que no estaba bien y he hablado con los doctores y me han dicho que tiene molestias y que va a pasar pruebas el lunes", manifestó ayer el entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, sobre la ausencia de Andone en la lista de convocados para el partido.

El Deportivo deberá así afrontar el encuentro en el Camp Nou sin ningún delantero en el banquillo. Andone, que había sido suplente en los últimos compromisos, deberá someterse así a pruebas complementarias en los próximos días para establecer si llega en condiciones para el encuentro de la semana que viene contra el Celta en Riazor. El lugar del delantero rumano en la convocatoria lo ocupó Borja Valle. Andone se había ejercitado con normalidad toda la semana con sus compañeros hasta que ayer en la última sesión sufrió este percance de última hora.