"No fuimos capaces de ser un equipo con intensidad y agresividad"

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, lamentó el mal partido realizado anoche por su equipo en el Camp Nou. "El Barça ha sido superior a nosotros en todos los registros. Hay que felicitar al rival y pensar desde ya en el siguiente partido. Ellos han sido superiores en todo. No hemos competido y no podemos hablar de nada más", relató el andaluz, preocupado por la falta de competitividad de sus jugadores: "Nosotros no hemos sido capaces de ser un equipo con esa intensidad, esa agresividad y esas distancias. Hemos regalado mucho. Hemos tenido muchas pérdidas. Eso, contra un rival como el Barça, se paga".

Cristóbal considera "lógico" el análisis del presidente del Deportivo, Tino Fernández, que se quejó de la "actitud defensiva un pelín pasiva" del equipo coruñés. "Es lógico que esté enfadado. El equipo no ha jugado bien. La agresividad es una canción que llevamos cantando desde hace mucho tiempo. No vamos a estar siempre con lo mismo. Tenemos que mejorar y hay que hacerlo rápido. No sé qué faltas hemos hecho [10 el Dépor], pero muy pocas, quizá el rival ha hecho más [12 el Barça]. Hay que intentar que el equipo mejore. No hemos podido competir contra el Barcelona".

El entrenador andaluz reconoce que el resultado incluso pudo haber sido más abultado. "El Barcelona ha sido superior y justo merecedor de la victoria. En todo ha sido mucho mejor que nosotros. Saco conclusiones de mi equipo y nosotros tenemos que mejorar mucho porque no hemos podido competir como nos hubiera gustado frente al Barcelona. Ha sido una derrota amplia y podía haber sido más porque el rival generó muchas ocasiones. Rubén ha parado y el Barcelona generó ocasiones para tener una victoria más amplia", recalcó.

"Cometimos muchas perdidas en centro del campo que supusieron transiciones de ellos. Tuvimos muchos errores. Asumo esa responsabilidad de que el equipo no ha estado bien. No te gusta ser tan inferior al rival. Lo que me gusta es que el equipo compita bien, y no hemos competido", insistió Cristóbal.