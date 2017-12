Deportivo - Celta | Iago Aspas: "Sé que en A Coruña no me recibirán con flores"

Iago Aspas, el ídolo del celtismo, ha analizado el derbi en las dependencias de A Madroa. El moañés, tras haber causado baja ante el Villarreal por sanción, sabe que su figura centrará las miradas celestes y deportivistas.

"En los tres últimos partidos solo hemos cosechado un punto. Necesitamos una victoria", comenta Aspas sobre las urgencias con las que el Celta llega al derbi. "Igual el fútbol que estamos practicando no se corresponde con lo visto en la clasificación. A veces es mejor ganar a base de tener un fútbol más práctico", indica, aunque no debe colegirse que proponga un cambio de apuesta por lo que luego irá desgranando.

En realidad, Aspas respalda la inclinación ofensiva. Su fórmula para ganar: "Meter más goles que el rival. A veces es difícil. El rival también conoce tu estilo y tu forma de jugar. Algunos arriesgan más y otros menos. Creo que no comenzamos la temporada de la mejor manera pero vistos los últimos partidos, y la calidad de los rivales, hemos plantado cara a todos y hemos tenido opciones de ganar. Después los partidos caen de un lado o de otro".

"Tanto yo como mis compañeros", dice sobre si fue el derbi lo primero que buscó cuando se sorteó el calendario. "Es un partido especial. Cuando sale el calendario miras las fechas, si es primero en casa o fuera, un poco todo".



Habrá varios debutantes en el derbi, algunos de ellos extranjeros como Maxi Gómez o Emre Mor. Aspas está seguro de que entenderán la trascendencia de este duelo: "Es el partido que quiere ganar todo el mundo. Supongo que en sus respectivos países habrán vivido derbis. La ciudad se vuelca y ya les irán preguntando por el partido". Él, claro, quiere ganar "mi gente, por la afición... Aunque cuando entras en el campo, no piensas en lo de fuera sino en lo dentro". El delantero atraviesa un gran momento personal y se declara "muy contento, tratando de hacer mi trabajo como durante la temporada, intentando dejarlo siempre todo dentro del terreno de juego".

"Esperemos que esta temporada también", comenta al recordar la victoria por 0-1 en Riazor del año pasado. "Simplemente intentaremos ganar y hacer nuestro fútbol como en estas últimas semanas, aunque no se haya visto premiado con tantos puntos. Del Camp Nou o Mestalla me fui con buenas sensaciones y jodido porque podíamos haber ganado".

Brillar en el derbi era una de las pocas cuentas pendientes que Iago Aspas tenía con el Celta y consigo mismo hasta la pasada temporada. Ahí saldó las deudas, con doblete en la primera vuelta (4-1) y anotando el único gol en Riazor: "Yo siempre salto al terreno de juego intentando ganar y dejarlo. Antes no había ganado y tenía esa ansia en los primeros minutos, pero siempre he preferido ganar aunque no marcase yo. Si puede ser como el año pasado tanto en pretemporada como en Liga, mejor que mejor".

Así que a la vez acepta y rehúye el protagonismo: "Yo trato de ayudar siempre a mis compañeros como ellos a mí, poniéndome las cosas fáciles para que meta goles o animándome cuando no los metía y siguiera adelante.

Aspas niega que haya mala intención en las declaraciones de Unzué afirmando que estaba contento de que el partido siguiente al del Villarreal fuese en A Coruña. "Después de una derrota, qué mejor que incentivar a tus jugadores pensando que el derbi es el próximo partido. Creo que no hay mucho más que decir", zanja. "Supongo que los del Deportivo vienen de perder 4-0 ante el Barcelona, no dando una buena imagen ante un duro rival, y su entrenador también les meterá caña diciendo que viene un partido importante".



¿Qué piensa de las pancartas de los Riazor Blues?

Se pronuncia sobre las pancartas colgadas por los Riazor Blues en Abegondo: "La gente querrá darle más bombo o meter más cizaña. A lo mejor se malinterpreta o quieren darle una vuelta más a la tortilla. Tenemos el ejemplo de los últimos derbis, en los que reinó la cordialidad. Espero que todos sean así". Añade: "Es más para motivar a los jugadores. Vienen de una derrota y querrán ganar el derbi en su casa, que no les pase como el año pasado".

Él ya sabe de antemano que será el más silbado: "Estoy tranquilo. Sé que en A Coruña no me recibirán con flores igual que a los del Deportivo les tendrán aquí un poco más de desprecio, por decirlo de alguna manera. Pero cada uno defiende sus intereses". Lucas Pérez argumenta que a Aspas le pitan como le pitan a Messi o Cristiano. Pero al moañés no se le inflama el ego: "Y también le pitarán a él cuando venga a Balaídos".

"En un derbi nunca hay favoritos", sentencia Aspas. "Ellos juegan en su casa. Están a tres puntos de nosotros y se nos pegan si ganan. Y nosotros abrimos brecha si ganamos con ellos y sobre todo con los puestos de descenso para mirar hacia arriba, que es donde debemos estar".

Admite que el calendario presenta una trampa para el derrotado:"El que pierda queda tocado porque después llegan las vacaciones y hay dos semanas hasta el siguiente partido. Cuando pierdes miras hacia el siguiente partido para darle la vuelta".

Aspas niega que el partido contra el Villarreal haya demostrado que el Celta sufre dependencia de su aportación: "Espero que el equipo gane siempre. El mister busca varias opciones, primero una y luego otra, buscando el camino más fácil hacia la victoria, pero enfrente teníamos un buen rival".

Concluye con un pronóstico sobre la disposición táctica de cada equipo: "Sobre todo en imponernos con nuestro fútbol y tener cuidado con sus contras. En los últimos años ellos no han necesitado la posesión como nosotros, esperan más replegados para intentar robarnos y cogernos en las contras. No los he visto tanto desde que han cambiado de entrenador, pero su estilo no es como el nuestro".