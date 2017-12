Iván Sánchez-Rico Soto, Riki, (Aranjuez, 1980) comparte aula en el curso de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol con otros cinco exdeportivistas: Wálter Pandiani, Lionel Scaloni, Juan Carlos Valerón, Manuel Pablo y Alberto Lopo. Quiere seguir ligado al fútbol para, algún día, volver a vivir desde los banquillos episodios tan emocionantes como los derbis que protagonizó cuando era delantero del Dépor. Se le daba bien el Celta, al que le marcó en tres clásicos -dos en Segunda y uno en Primera-, todos saldados con victoria coruñesa: "Para ganar un derbi hay que hacer muchas cosas bien y pocas mal".

- ¿Saber controlar las emociones es una de las claves?

-Por ejemplo. A veces estás muy sobreexcitado y no es bueno. Te agarrotas, lo quieres hacer bien y al final no te sale nada. Eso va con cada uno, con cómo sepa controlar el nivel de ansiedad, de ganas y de adrenalina. En mi caso, no sé si fue casualidad o no, pero justo en los derbis de Segunda sufrí las dos lesiones que tuve esa temporada.

- ¿Cómo recuerda aquellos duelos contra el Celta?

-Son partidos de mucha rivalidad, muy bonitos de jugar y con un ambiente fenomenal.

- ¿Cuál de sus tres goles al equipo celeste rememora con más cariño?

-Los dos en Segunda me dejaron un sabor agridulce, porque me lesioné en ambos partidos, en Riazor nada más empezar y en Balaídos antes del descanso. Me quedo con el 1-0 cuando ganamos 3-1 al año siguiente en Primera. Nos jugábamos todo a una carta. Salió bien y casi hacemos la heroica, de estar desahuciados a mantenernos.

- ¿Disfrutó de los derbis?

-Sí. Sobre todo los últimos se nos dieron bien. Son partidos muy especiales y bonitos, y a nivel mediático también tienen mucha repercusión.

- ¿Cómo llegan los dos equipos a la cita del sábado?

-Vienen de perder y quizá el factor campo puede ser un punto importante. Ojalá se queden los tres puntos en A Coruña pero está claro que el Celta es muy competitivo y juega muy bien. Muchos de sus futbolistas llevan varias temporadas juntos, y eso se nota.

- ¿En este tipo de duelos importan menos las dinámicas?

-Para ganar un derbi hay que hacer muchas cosas bien y pocas mal. No está siendo una temporada muy buena para ambos pero eso no significa nada. Ojalá el Dépor gane. Le reforzaría mucho y le serviría para ir al parón con tranquilidad. Estoy seguro de que si logra vencer, a nivel mental será un gran empujón.

- ¿Cuáles son sus claves?

-El Dépor tiene que intentar seguir con la dinámica del día del Leganés y salir desde el principio a por el partido. Contra el Lega hizo un encuentro muy serio, con Adrián muy participativo y haciendo gol. Estoy convencido de que la gente va a estar con el equipo desde el primer momento. El Deportivo tiene jugadores que ya conocen lo que es un derbi y ojalá salga todo bien.

- No hay manera de que el Dépor tenga un año tranquilo...

-Es que eso de los años tranquilos ya me lo conozco yo... Todos los equipos son muy competitivos y es difícil sumar. Por plantilla, está claro tendría que estar más arriba, y lo mismo pensará el Celta.