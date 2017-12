Lucas y Aspas, vidas cruzadas

Después del paréntesis de la temporada pasada, Lucas y Aspas volverán a enfrentarse en un derbi. Será un reencuentro entre jugadores con trayectorias paralelas que se cruzaron en la temporada 2015-16. Los dos saben lo que es marcar en un derbi y los dos saben lo que es ganarlo. Lo que no quieren ninguno de los dos es perderlo. "Yo quiero ganar y marcar, por supuesto. Igual que él quiere ganar y marcar", subrayó Iago Aspas en referencia al delantero deportivista. "Iago no tiene que marcar, Iago que marque en otros partidos si quiere. En Riazor no se puede marcar y en el derbi tampoco. Ya el año pasado creo que marcó dos goles o tres en los dos partidos, no tiene que marcar más", bromeó Lucas durante un reportaje en el programa El Club de BeIn Sports para repasar la carrera de ambos con motivo del derbi del sábado.

Los dos se reencontrarán convertidos en los estandartes de sus equipos después de que el delantero coruñés decidiera el curso pasado enrolarse en el Arsenal para probar las mieles de la Liga de Campeones. Volvió este verano, igual que Iago Aspas volvió a Vigo en 2015 tras su paso por Liverpool y Sevilla. Otra coincidencia más entre ambos, que de igual manera no lograron triunfar lejos de los equipos de sus corazones.

"Si nos hubieran dado confianza creo que hubiéramos rendido mejor, porque uno mejora teniendo a buenos compañeros al lado y allí los teníamos", lamentó Lucas sobre sus experiencias lejos de Deportivo y Celta. "La vida de un futbolista no siempre va para arriba, hay veces que se estanca y otras que va para abajo. Lo más importante para un futbolista es tener la confianza, ya no sólo la tuya sino la del entrenador para saber que vas a continuar disfrutando de minutos cuando te sale uno, dos o tres partidos malos", explicaba Aspas.

Convertidos en las referencias de sus equipos tras sus regresos, los dos buscarán repetir el papel protagonista que tuvieron en los últimos derbis que disputaron. Lucas fue decisivo hace dos temporadas en el primer partido de los deportivistas ante el máximo rival, en Riazor. El coruñés lograba adelantar a su equipo después de remachar un remate de Álex Bergantiños, en un encuentro marcado por el penalti que Germán Lux le detuvo a Nolito. No conseguiría repetir en el derbi de la segunda vuelta disputado en Balaídos que finalizó en empate. Iago Aspas, por su parte, se quitó la espina en los derbis la temporada pasada. Intrascendente hasta entonces, nunca había conseguido lucirse ante el Deportivo. Tuvo incluso capítulos oscuros, como la expulsión en 2013 en Riazor tras un intento de agresión a Marchena. Se desquitó el curso pasado con dos goles en Balaídos y uno en Riazor con polémica en la celebración incluida que despertó las iras de la afición deportivista.

De eso también van los derbis, de una rivalidad que se traslada a sus máximas figuras. Lucas es consciente de ella y la justifica dentro de los límites de la deportividad. "A Cristiano y a Messi cuando van a otros campos se les pita porque son los mejores, por eso a Iago cuando va a Coruña también se le pita. Es igual cuando voy yo a Vigo. No sé si me tienen odio o no, pero es ley de vida, ha pasado en todos los lados", manifestó el delantero coruñés sobre el recibimiento que probablemente recibirá Aspas el sábado en Riazor.

Los caminos de Lucas y Aspas volverán a cruzarse en el derbi dentro de tres días, pero podrían hacerlo también dentro de unos meses en Rusia. La ambición del deportivista es ganarse un puesto en la selección que acuda al Mundial y entrar en las convocatorias de Julen Lopetegui tal y como ha conseguido el delantero del Celta. "A nivel futbolístico somos jugadores similares, que han crecido con el paso del tiempo. Iago está a ahora mismo en el mejor momento de su carrera, es un gran jugador, lo está demostrando tanto con el Celta como con la selección", manifestó Lucas sobre su rival.