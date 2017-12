Un derbi con la misma receta

El que puede ser el derbi más transparente de las últimas temporadas está cada vez más cerca. Deportivo y Celta, plenamente identificables por las propuestas que tratan de poner en práctica, enfrentarán unos estilos cercanos que buscan ordenarse a través de la pelota, pero que sin embargo ofrecen todavía dudas por su fragilidad e inconsistencia. La regularidad es la tarea pendiente de los dos equipos, demasiado discontinuos desde que arrancó el campeonato. La inseguridad es especialmente manifiesta para el Deportivo a pesar de los esfuerzos de Cristóbal Parralo desde su llegada para dotar de mayor fortaleza al equipo. Por ese motivo ha insistido en un esquema ligeramente matizado con la entrada de Emre Çolak y que el sábado en el derbi probablemente encuentre continuidad. Será sin embargo un partido más allá de los estilos con batallas particulares.

EDuelo de defensas. Ni Deportivo ni Celta se han distinguido esta temporada por su seguridad defensiva. Los blanquiazules son uno de los conjuntos más goleados de la categoría y no han terminado de solucionar los problemas con los que arrancaron el curso. El Celta no encaja tantos goles, pero no es ni mucho menos más fiable que el Deportivo en ese aspecto. Los dos tienden a desajustarse, más por el planteamiento colectivo que proponen que por errores individuales, aunque también han sido comunes en ambos hasta la fecha. El que logre una mayor seguridad ampliará sus opciones de llevarse un derbi que se presenta igualado en la clasificación.

ELa batalla por la pelota. La llegada de Cristóbal ha alumbrado un Deportivo que busca dominar los encuentros a través del balón. Esa apuesta se ha redoblado con la entrada de Emre Çolak en el once, aunque está lejos de ofrecer plenas garantías. El entrenador deportivista dará continuidad al esquema con mediapunta que estrenó ante el Leganés y que repitió ante el Barcelona con escaso éxito. Entiende sin embargo Cristóbal que el equipo necesita rodaje y que debe insistir para un mejor acoplamiento. Enfrente estará la propuesta del Celta, afianzada durante los años de Berizzo y que con Unzué ha ganado en velocidad en las transiciones. Ya no hay marcajes al hombre ni presión en todo el campo y por ahora la filosofía del nuevo técnico se les ha atragantado. Por ahí podría encontrar una vía el Deportivo para cuestionar a su rival con la pelota sin recurrir al contragolpe como ocurrió en las últimas temporadas.

ELa duda del lateral izquierdo. La sanción a Luisinho por acumulación de tarjetas y su lesión posterior abrieron la puerta del equipo titular a Fernando Navarro, que ha aportado un perfil más defensivo al costado izquierdo. Con el portugués disponible, Cristóbal mantuvo al exinternacional español en el once ante el Barcelona, aunque Luisinho podría regresar esta semana a la titularidad. Ayer el entrenador deportivista probó con él entre los teóricos titulares. Sería el único cambio con respecto al Camp Nou y en relación a la victoria lograda contra el Leganés hace dos jornadas.