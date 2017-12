"Tenemos que ser nosotros los que salgamos a buscar el partido"

Sidnei Rechel (Alegrete, 1989) disputará mañana ante el Celta el que será su sexto derbi desde que aterrizara en el equipo hace tres años. Ha ganado uno, empatado otro y perdido tres, pero espera mejorar la estadística en el que será el primer clásico gallego de la temporada. Al defensa brasileño le sobra experiencia en estos partidos, pero al mismo tiempo subraya el carácter impredecible que rodea a los compromisos contra los celestes. Sidnei apuesta por una versión ambiciosa del equipo mañana en el derbi con la que empezar a corregir el irregular arranque de temporada.

- ¿Qué se respira en el vestuario esta semana?

-Es un partido distinto de los demás, sabemos la importancia que tiene y necesitamos mucho los tres puntos, que es algo determinante también. Hay un poco de todo en el vestuario, porque los que ya lo hemos jugado sabemos lo que se vive y tenemos ganas de que llegue. Los que no lo han jugado también tienen esas ganas porque escuchan a los demás hablar sobre el partido y tienen curiosidad.

-Sería el sexto derbi que juegue con la camiseta del Deportivo...

-Es un orgullo poder tener la oportunidad otra vez de jugar este partido, que es muy bonito.

-¿Ayuda esa experiencia en este tipo de partidos?

-Ayuda, ayuda bastante, porque ya sabes cómo tiene que encarar este tipo de partidos. También es cierto que cada partido es una historia diferente y posiblemente el sábado (por mañana) sea diferente de los demás que he jugado.

-¿Qué cambia esta semana con respecto a la anterior?

-Se vive de una manera muy diferente. Es un partido que implica muchas cosas para la ciudad, pero, además de la rivalidad que pueda existir, es una fiesta muy bonita también para Galicia. Lo que pretendemos en el equipo es responder para que esa fiesta sea la mejor para la afición.

-¿Qué le transmiten a quienes no han vivido un partido así?

-Tratas de trasladar, y ellos también lo están viendo, cómo la gente vive esta semana. Todo el mundo sabe la importancia que tiene para la afición y también son conscientes de la importancia de los puntos.

-En semanas así la afición también está más próxima, ¿lo notan o ya son conscientes de la importancia de un partido así?

-Nos ayuda mucho. Siempre gusta tener cerca el apoyo de la afición, nos hace crecer como equipo en semanas como esta.

-¿Se puede hablar de un favorito?

-Es un derbi, pasan muchas cosas, pero nosotros somos los que jugamos en casa, con nuestra gente. Tenemos que ser nosotros los que salgamos a buscar el partido.

-¿Eso es lo que les transmite Cristóbal, hay un nuevo Deportivo en ese sentido?

-Sí, porque cada entrenador tiene su manera de trabajar. Cristóbal tiene sus ideas y estamos muy contentos por cómo jugamos y por el trabajo que estamos haciendo. Estamos en el camino para seguir creciendo.

-¿Qué le falta al equipo?

-Resultados. El fútbol al final son puntos. Nosotros podemos pensar que jugamos mejor que otros equipos, pero si no conseguimos puntos al final no sirve para nada. Nosotros ahora mismo en lo que tenemos que pensar es en los puntos, además de hacer las cosas mejor o peor tenemos que sacar puntos. En algunos partidos lo hicimos muy bien, pero no sumamos.

-¿El derbi serían solo puntos?

-Es mucho más. Te da mucha fuerza para encarar los siguientes partidos. Ganar un derbi es una inyección anímica, también para la gente, y sería la mejor manera de acabar el año.

-Tienen la posibilidad de empatar con el Celta en la clasificación, ¿quién llega mejor al partido?

-Es verdad, a veces parece que estamos peor de lo que realmente estamos. Nos gustaría tener más puntos, pero llegamos al derbi con la posibilidad de tener el sábado los mismos puntos que ellos. Al final es un derbi y puede caer para cualquiera.

-¿Preocupa especialmente Iago Aspas?

-El Celta tiene muy buenos jugadores, pero no hay una preocupación especial. No es diferente a otros partidos, pero al final esto se trata de un derbi, que es un partido diferente por sí solo.

-¿Se sienten los defensas bajo la lupa en un partido así y por los problemas atrás del equipo?

-Eso siempre es así. Cuando se pierde es la defensa y cuando se gana no pasa nada. Sabemos que eso forma parte del juego, nada más.