Trabajo táctico de menor intensidad en Abegondo

La plantilla deportivista rebajó ayer la intensidad del entrenamiento como es habitual dos días antes de cada partido. El equipo se ejercitó en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo a las órdenes del técnico blanquiazul, Cristóbal Parralo, que al comienzo preparó unos ejercicios de finalización para practicar los disparos a portería.

En el segundo tramo del entrenamiento, Cristóbal dividió a sus jugadores en dos equipos para disputar un partido once contra once en el que no ofreció pistas sobre el once que presentará mañana contra el Celta en el derbi. El planteamiento que tiene más posibilidades de ser el escogido, sin embargo, es el que el entrenador blanquiazul empleó en los dos últimos encuentros de Liga, ante Leganés y Barcelona. Emre Çolak continuaría ocupando la mediapunta y la principal incógnita radicaría en saber si Navarro continúa en el lateral izquierdo o bien regresa Luisinho.