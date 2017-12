"Corazón y cabeza" para ganar al Celta

En una "semana diferente" como la que precede a un derbi, Cristóbal Parralo ha tratado de cuidar todos los detalles para preparar el encuentro ante el Celta desde todos los puntos de vista. También desde el plano psicológico, al que concede gran trascendencia para no dejarse llevar por las emociones en un duelo tan pasional como un clásico gallego. "Está bien estar motivados, pero sin pasar la línea, porque a veces lo que te hace es cometer errores por exceso. Hay que estar muy motivados, salir muy activos, con las ideas muy claras y, sobre todo, saber jugar también el derbi con cabeza", recomienda el técnico del Deportivo. "Aparte de utilizar el corazón, la motivación y todo, hay que utilizar también la cabeza -recalca el andaluz- y saber leer lo que requiere el juego en cada momento".

Esa prudencia no está reñida con la ambición, porque Cristóbal promete "salir a ganar desde ya". Tanto él como sus jugadores están "deseando que llegue la hora del partido" contra el Celta para poder "dar esa alegría" en forma de victoria a una afición que entiende que esté "decepcionada" por la marcha del equipo. "Seguro que si ganamos el derbi les vamos a dar una alegría de navidad", señaló el andaluz: "Vamos a salir a ganar desde ya. ¿Cómo?, lo veremos mañana [por hoy]. No voy a adelantar absolutamente nada. No voy a dar ninguna pista a nadie".

El entrenador blanquiazul pretende ganar la "guerra" que mantendrán Dépor y Celta en el centro del campo por dominar la posesión. "Somos dos equipos con jugadores de un perfil que les gusta jugar de manera asociativa. Los dos se sienten más fuertes cuando dominan el juego y tienen el balón", indicó Cristóbal, convencido de que "una de la guerras, entre comillas," que decidirá el encuentro estará en "conseguir esa posesión". Otra de las claves será "no cometer errores" ante un rival como el Celta, plagado de "muy buenos jugadores". "No es la motivación lo que evita despistes sino la concentración. Si hay algún partido en el que no necesitas tocar el tema de la motivación, es este", apuntó tras dirigir en Riazor el último entrenamiento del año.

El triunfo del Alavés ante el Málaga (1-0) sitúa al Deportivo en puestos de descenso antes de recibir al Celta, una presión añadida que, a juicio de Cristóbal, "ya teníamos". "No nos gusta, ni mucho menos, estar ahí en esa posición. Lo que queremos es salir cuanto antes. Lo que tenemos entre ceja y ceja es el derbi, intentar ganarlo y sumar los tres puntos, que son importantes y, sobre todo, dar una alegría grande a la afición. La presión ya la teníamos. Hasta que no consigamos ganar dos o tres partidos y tener continuidad, la situación va a ser parecida", añadió el máximo responsable técnico del Dépor.