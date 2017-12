Los fabrilistas Edu, One y Blas, con el primer equipo

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, contó ayer con tres fabrilistas para ultimar a puerta cerrada en el estadio de Riazor la preparación del partido de esta tarde contra el Celta: el mediocentro Edu Expósito, el central One y el lateral Blas. De estos tres jóvenes del filial, el defensa coruñés es el único que todavía no ha debutado en partido oficial con el primer equipo blanquiazul.