Luisinho: "Se ve la cobardía de los jugadores del Celta, cuando se gana es muy sencillo hablar"

Las palabras de Hugo Mallo no tuvieron réplica en Luisinho, que se limitó a impartir una particular clase de historia. "Es muy sencillo hablar cuando se gana", arrancó el portugués; "se ve la cobardía de los jugadores del Celta, cuando se gana es muy sencillo hablar". "Lo que yo digo no es ninguna mentira, el Deportivo es el mejor equipo de Galicia y es un equipo grande en España. Sé que les molestó, pero no hay otra. El Celta últimamente está mejorando bastante, está creciendo como equipo, pero históricamente los títulos están ahí", manifestó el defensa.

Luisinho reconoció la situación comprometida en la que deja al equipo la derrota en el derbi, igualado con los puestos de descenso. "La situación no es la más cómoda en este momento, somos conscientes de que estamos atravesando un momento muy, muy delicado, pero somos los jugadores los que tenemos que sacar esto adelante", admitió. El defensa portugués, al mismo tiempo, destacó que la responsabilidad de mejorar y de darle la vuelta a la situación en la que se encuentran recae en la plantilla. "No tenemos que poner excusas de nada y solo nosotros somos los que tenemos que sacar al Deportivo de esta situación un poco delicada", subrayó. "No digo que se enciendan las alarmas, pero somos conscientes que el momento no es el mejor, somos los jugadores los que tenemos que tener el coraje de sacar el equipo de la zona en la que está, no queda otra", insistió el lateral izquierdo.