Riazor también lució ayer una pancarta de "estímulo" para los futbolistas del Deportivo ante el clásico gallego de esta tarde. Como había sucedido a lo largo de la semana, ayer en las gradas del escenario del partido los futbolistas blanquiazules pudieron leer: Ellos sueñan con nosotros, seamos su pesadilla. Los aficionados también utilizaron dos botes de humo con los colores del conjunto coruñés

Juan Carlos Unzué, técnico celeste; Abel Caballero, alcalde de Vigo, y Aspas, atacante celtista, fueron los protagonistas de las otras leyendas que a lo largo de la semana trataron de picar a los futbolistas que dirige Cristóbal.

Las frases elegidas para estimular a los deportivistas, que llegarán al encuentro en puestos de descenso tras el triunfo del Alavés, no fueron del agrado de los adversarios, que consideran que este tipo de acciones son un error. "Creo que se equivocan", dijo Hugo Mallo durante esta semana sobre las leyendas. De todas formas, el lateral celeste no cree que vayan a influir negativamente en el comportamiento de ambas aficiones, pues desde hace unos años todo el ambiente es "mucho más tranquilo", recordó. "Ya no es el clima que había antes", aseguró. "Hoy en día la gente, tanto dentro como fuera, está mucho más tranquila", añadió el capitán celtista.