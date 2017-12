"Si el Deportivo fuera grande, Luisinho no estaría en él"

El capitán del Celta, Hugo Mallo, cargó tras el derbi a Luisinho por sus declaraciones previas al partido, y afirmó que si el conjunto coruñés "fuera grande", el jugador luso "no estaría en la plantilla".

El capitán del Celta le dio la réplica tras la victoria del equipo vigués en Riazor.

"A Luisinho decirle que no se habla en prensa si no aquí. El Deportivo si es cierto que fue grande pero ahora mismo si fuera grande Luisinho no estaría en el Deportivo", manifestó el capitán celeste tras el encuentro.

Las palabras de Mallo también encontraron respuesta en Luisinho, que recordó los títulos que posee el Deportivo en su historia frente al palmarés desierto celeste.