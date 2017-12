"Prefiero ser efectivo a jugar bien y no sumar puntos"

Iago Aspas consiguió ayer un doblete en el derbi y se felicitó por el triunfo del conjunto celeste en Riazor. "Quién me diera marcar goles en todos los partidos. Estoy muy contento de seguir sumando para el equipo", declaró Aspas en la zona mixta antes de analizar el triunfo del Celta: "Hemos jugado mejor otros muchos partidos, como por ejemplo en Valencia, donde no fuimos efectivos, pero yo prefiero ser efectivo y sumar puntos a jugar bien y no sacar nada".

El Celta llegaba a Riazor con una diferencia de tres puntos sobre el descenso. Aspas asegura que no les afectó esta delicada situación. "No tenemos presión. Sí es cierto que veíamos el descenso a tres puntos y en los últimos años no estamos acostumbrados a estar en esa zona, pero seguimos trabajando e intentando hacer las cosas bien", manifestó el delantero del conjunto celeste.