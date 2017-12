Absoluta falta de identidad

Antes del partido frente al Barcelona Cristóbal declaró: "No podemos perder nuestra identidad en el Camp Nou". Frente al Barcelona, desde luego, hay que olvidarse de la identidad. Pero, ¿qué identidad tiene el Deportivo? Sinceramente, me cuesta encontrársela.

Escribía en mi anterior comentario de La Pizarra que aquí no mejora (casi) nada, ya ha pasado un mes desde entonces y todo sigue igual, o peor. Por lo tanto, me hago dos preguntas: ¿Se trabaja debidamente la táctica y la estrategia? ¿Tiene el Deportivo jugadores sobrevalorados?

Por lo visto hasta la fecha, y con el equipo en puestos de descenso, el trabajo táctico y estratégico lo pongo en duda. ¿De qué vale tener la posesión si no se tienen mecanizados y automatizados un mínimo de movimientos tácticos ofensivos y defensivos? Este problema ya viene desde la pretemporada y no se le ha encontrado solución. Escasean los desmarques bien hechos para recibir el balón en buenas condiciones y para engañar al contrario. No se hacen los desdoblamientos imprescindibles para ocupar bien el terreno de juego, ya que los desdoblamientos deben ir unidos a cualquier acción ofensiva preparando la siguiente defensiva. No se hacen debidamente los apoyos y ayudas permanentes al compañero poseedor del balón.

El problema de defender no solo es de la defensa, el problema es del sistema defensivo del equipo, porque independientemente de que la zaga no defienda con la profundidad necesaria, el resto del equipo no proporciona las ayudas inmediatas al perder balón, y que son imprescindibles para dificultar el avance del equipo rival. Hay jugadores que repliegan a posiciones defensivas, pero no aplican lo mínimo necesario para realizar un buen marcaje aproximándose al contrario y, sobre todo, anticipándose al control del balón por parte del adversario. Nunca habrá un buen marcaje sin una buena anticipación. No hay que olvidar que para competir hay que defender bien.

A la estrategia hay que sacarle más rentabilidad ya que no se están aprovechando las ventajas que se pueden obtener en las acciones a balón parado. En mi opinión Lucas no es el jugador idóneo para lanzar los saques de esquina ni las faltas laterales.

Más problemas: el posicionamiento del equipo deja bastante que desear; la banda derecha no defiende bien y eso lo saben los rivales; el equipo sigue sin prodigarse en el tiro a media distancia; tiene poca movilidad e intensidad en el juego; se recurre con frecuencia al pelotazo al no tener las ideas claras; la efectividad en ataque es mínima y seguimos encajando nada más salir del vestuario. Lo he dicho varias veces e insisto: el Deportivo necesita ya un centrocampista con criterio para que se haga con el dominio del centro del campo.

Hemos caído a puestos de descenso tras perder contra el Celta en un partido en el que el planteamiento fue decepcionante en todos los aspectos. No entiendo por qué jugando en casa frente al eterno rival, equipo de tu propia liga, planteamos jugar con un solo punta y aislado. El Celta sí sabe a que juega y no necesitó demasiado para ganar.

Espero que el equipo mejore considerablemente cuando volvamos a enfrentarnos a rivales directos, y deseo que nos toque la lotería contra los tres próximos rivales. Para finalizar, EXIJO al equipo que no siga jugando con fuego y que haga examen de conciencia porque la situación es más grave de lo que parece. Le pido al año 2018 que el Deportivo mejore su juego en todos los aspectos y que sea más eficaz.