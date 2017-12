Vuelta al trabajo con ausencias

Sydney y Guillermo se ausentaron ayer de la primera jornada de trabajo del Deportivo tras la vacaciones "con permiso" del club. Los dos futbolistas brasileños causaron baja en el reencuentro con los entrenamientos, así como también lo hicieron Raúl Albentosa, afectado por un proceso vírico, y Fede Cartabia, que trabajó con los fisioterapeutas tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Todos los demás integrantes de la primera plantilla blanquiazul estuvieron ayer por la tarde en Abegondo, donde Celso Borges, uno de los capitanes, afirmó que afrontarán esta segunda parte del campeonato "con un optimismo tremendo".

El internacional costarricense llegó al equipo coruñés hace ahora tres años, llegó casi a última hora en el mercado de invierno del curso 2014-15, y desde entonces fue incapaz de disfrutar de una temporada de tranquilidad como reconoció ayer. "Nosotros trabajamos para que las cosas vayan bien y disfrutar de una temporada tranquilos, pero yo todavía no he tenido la oportunidad durante estos años que llevó en el Deportivo", sin embargo, "a veces las cosas no son como uno las tiene planeadas y hay que trabajar y tener claro que esto en algún momento tiene que cambiar, que tienen que venir las buenas", añadió el internacional tico.

Uno de los futbolistas que más partidos disputó durante esta temporada, titular con todos los entrenadores que pasaron por Riazor, y una referencia en el vestuario blanquiazul, Borges anuncia trabajo con la intención de "reparar tan pronto como sea posible la situación en la que estamos", que significa abandonar la decimoctava plaza actual, una de las que conducen al descenso.

"Creo que el equipo está capacitado para seguir mejorando a pesar de que no se nos han dado las cosas para nos salieran como quisimos", reconoció el tico. "Creo firmemente en que llegaran los resultados porque se está trabajando bien y hay buenos jugadores", añadió. "Se han juntado muchísimas cosas para que no nos salga esto de otra manera, pero mi sensación es que todo el mundo está tratando de ayudar", agregó el capitán.

Un futbolista con la cabeza fría y mucha sensatez que reclama ser "muy cautos" y afrontar lo que falta de temporada "con un gran optimismo" para lograr "repuntar" en la clasificación. "Esto es fútbol y nos han tocado malos resultados. Hay que achuchar, afrontarlos y seguir", explicó el centrocampista blanquiazul, sobre todo refiriéndose al primer compromiso del año, en el campo del Villarreal. "Es un equipo que está jugando muy bien, pero nosotros seguimos en pie de lucha, siempre vamos a estar ahí luchando para mejorar", aseguró el futbolista blanquiazul.