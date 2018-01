Richard Barral: "Si existe un desgaste, hay que apartarse a un lado"

El "desgaste" acumulado durante los tres años y medio que ha estado al frente de la parcela deportiva del club es, según Richard Barral, la razón por la que ha decidido abandonar su cargo coincidiendo con la apertura del mercado de invierno. "Si existe un desgaste, hay que apartarse a un lado", justificó.

Tras una reunión esta tarde con el presidente, Tino Fernández, y el resto del consejo de administración, ambas partes decidieron separar sus caminos de manera amistosa, tal y como subrayó esta tarde Barral en una comparecencia en la ciudad deportiva de Abegondo. El ya exdirector deportivo reconoció que se marcha con "tristeza" por la especial vinculación que le une al equipo de su ciudad, pero al mismo tiempo defendió la decisión.

Barral también admitió que ha sido la irregular marcha del equipo esta temporada la que ha terminado precipitando su adiós, sin que todavía se haya aclarado si el club incorporará un sustituto o bien promocionará a alguien dentro de la estructura técnica existente actualmente.

El exdirector deportivo defendió la gestión realizada al frente de su departamento este verano para confeccionar la plantilla, pero no pudo hacer lo mismo con los resultados que ha acumulado el equipo. "No puedo poner excusas al rendimiento de la plantilla", señaló. En ese sentido, dijo, asume la responsabilidad de lo ocurrido. "La gran decepción es este año, creo que tenemos una plantilla buena nombre por nombre, con internacionales, todo lo dijimos. Lo que no tiene defensa son los resultados", reflexionó esta tarde en Abegondo tras conocerse su marcha.

"Puedo dar mil disculpas, las plantillas se tienen que hacer a priori no a posteriori. Sigo creyendo que es la mejor plantilla de los últimos siete años, pero el rendimiento no es el adecuado; entonces, responsabilidad toda", añadió.