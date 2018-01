Adrián: "Tenemos que ser un equipo sólido, es lo que nos falta"

El Deportivo visitará el domingo al Villarreal en puestos de descenso y con la obligación de lograr una victoria que alivie su delicada situación en la tabla. Para ello tendrá que resolver los problemas que le han lastrado desde el comienzo del campeonato, especialmente los defensivos. "Tenemos que ser un equipo sólido, es lo que nos falta", reconoció esta mañana Adrián López tras el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo.

El conjunto blanquiazul necesitará mejorar la versión mostrada ante el Celta en el partido que cerró el pasado año para comenzar a corregir su decepcionante marcha en el campeonato. "Está claro que no estamos como nosotros querríamos estar, pero es la realidad en la que estamos ahora mismo. Cada jornada hay un partido, más allá de que ahora llevemos una racha mala", admitió el jugador asturiano.

Al delicado momento del equipo se suma ahora la marcha del director deportivo, Richard Barral, que ayer anunció su salida del club tras tres años y medio en la secretaría técnica. "Personalmente no sabía nada. Ayer se despidió de nosotros, desearle toda la suerte del mundo. Son temas del club en los que nosotros no entramos mucho. No tenemos que darle mucha importancia", indicó Adrián sobre Barral.