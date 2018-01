Luisinho: "No estamos muertos; el vestuario está con confianza"

Luisinho Correia analizó esta mañana la delicada situación del Deportivo y se mostró esperanzado de cara a poder salir pronto de los puestos de descenso pese al complicado calendario que se avecina, con Villarreal, Valencia y Madrid en el horizonte más inmediato. "Sabemos que esta temporada no empezó bien, sabemos las dificultades que tenemos por delante y ahora hay que afrontar estos partidos de la mejor manera. La situación es complicada. No va a ser tan sencillo como esperábamos. Nosotros somos los que nos metimos ahí abajo y ahora hay que sacarlo como sea. El vestuario está con confianza y cree que es posible salir de esta situación. Los únicos culpables somos nosotros. No estamos muertos. Quedan muchos puntos en disputa pero hay que salir de ahí lo más rápido posible", recomendó el portugués antes del entrenamiento de hoy en Abegondo.

Sobre la salida del director deportivo, Richard Barral, dijo que se trata de un "tema más de club". "Hay que desear la mayor suerte del mundo para Richard. Intentó hacer lo mejor para el Deportivo pero en fútbol nunca hay nada seguro. Se acaba un ciclo. Deseo que sea feliz", comentó Luisinho.

A su juicio, la actual plantilla del Deportivo "es buena", por lo que no cree que sea necesario reforzarse demasiado en el mercado invernal. "Si la plantilla es buena, no va a dejar de ser buena al cabo de 15 partidos. Estamos por debajo de las expectativas", indicó el lateral izquierdo. "Cada uno tiene su opinión. Si todo el mundo habla de que la plantilla es buena, no es necesario meter jugadores, pero si el club entiende que sí, todo jugador es bienvenido. Nosotros estamos encantados de que llegue todo jugador que venga para ayudar", añadió sobre los posibles refuerzos en el mercado invernal.