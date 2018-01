Tino Fernández: "Haremos uno o dos fichajes; no habrá ninguna revolución"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, aseguró esta mañana que el Deportivo hará un esfuerzo para mejorar la plantilla con "algunos refuerzos" en el mercado invernal, pero recalcó que no habrá "ninguna revolución". "Hablamos de algunas pocas incorporaciones. Hablamos de hacer algunos ajustes, algunos refuerzos. Seguimos creyendo en la calidad de lo que tenemos. No estamos satisfechos con el rendimiento hasta la fecha pero sí pensamos que ese rendimiento puede llegar. No estamos planteando ninguna revolución", insistió el máximo dirigente blanquiazul, que orienta los fichajes "fundamentalmente, a las demarcaciones defensivas". "Pueden ser dos, uno, tres... Dependerá. Más bien será uno o dos", concretó.

"Para mejorar lo que tenemos hay que hilar bastante fino. No es sencillo. Además, las disponiblilidades económicas no son grandes", comentó esta mañana en las instalaciones de Abegondo. Sobre la nueva situación de la dirección deportiva tras la salida de Richard Barral, descarta la llegada de un recambio de forma inminente, en ningún caso ahora en enero. "Este mercado vamos a cubrirlo con el resto de las personas de la dirección deportiva y los técnicos del club, y a partir de que se cierre el mercado planificaremos para el futuro", señaló Tino Fernández, que se refirió a los "muchísimos ofrecimientos" recibidos para ocupar la plaza de Barral.

Su salida del club, tal y como relató anteayer el propio Barral, fue consecuencia de un "proceso de desgaste". "Cuando no hay resultados eses desataste se acusa más y llegas a la conclusión de mutuo acuerdo de que es la mejor solución", argumentó el presidente del Deportivo, convencido de que el equipo coruñés conseguirá el objetivo de la salvación.