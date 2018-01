Tino: "Ni pánico, ni revolución"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, opta por lanzar un mensaje de tranquilidad y esperanza en un momento especialmente delicado, con el equipo en descenso y descabezado en la dirección deportiva tras la salida de Richard Barral, para el que no habrá un recambio inmediato. "Este mercado [de enero] vamos a cubrirlo con el resto de las personas de la dirección deportiva y los técnicos del club, y a partir de que se cierre planificaremos para el futuro", anuncia el máximo dirigente blanquiazul, que no tiene previsto hacer "ninguna revolución" en la configuración de la plantilla. "Hablamos de algunas pocas incorporaciones, de hacer algunos ajustes. Pueden ser dos, uno, tres... Dependerá. Sinceramente, creo que más bien serán uno o dos", precisó Tino, que orienta la búsqueda "fundamentalmente a las demarcaciones defensivas". Más allá de esas posibles entradas, el presidente defiende el potencial de la "gran plantilla" que, a su juicio, tiene a sus órdenes actualmente Cristóbal Parralo: "Tenemos jugadores de altísimo nivel, un cuerpo técnico perfectamente capacitado y una afición enorme. Está en nuestras manos. No hay que entrar, para nada, en modo pánico ni revolución. Pensamos que lo podemos hacer, que es factible y que, además, lo vamos a conseguir".

EProblema de "rendimiento, no de calidad". "Seguimos creyendo en la calidad de lo que tenemos. No estamos satisfechos con el rendimiento hasta la fecha pero sí pensamos que ese rendimiento puede llegar. Trataremos de hacer esa mejora con pequeños ajustes, pero tampoco estamos planteando ninguna revolución. Pienso que tenemos una gran plantilla".

ESin recambio inmediato para la dirección deportiva. "Ofrecimientos hay muchísimos pero no hemos empezado ese casting. Ahora estamos concentrados con la gente del club en el análisis de cuáles pueden ser los refuerzos en este mercado. Se está empezando todavía. Queda todo el mes. Cuando se acabe esto comenzaremos a trabajar en un puesto tan relevante, analizando bien, con entrevistas y sin prisas".

ELa salida de Barral, de "mutuo acuerdo". "Fue como lo contó Richard. Fue un proceso de desgaste. Cuando no hay resultados ese desataste se acusa más y a veces llegas a la conclusión, de mutuo acuerdo, de que esa es la mejor solución. Hay que agradecerle todo el trabajo enorme que ha hecho, porque han sido años complicados, consiguiendo los objetivos. Todos queremos estar más arriba. Este año teníamos la ilusión, y la seguimos teniendo, de hacer un papel mejor que en años anteriores, y hasta ahora no era así. Todas esas cosas desgastan y desaniman".

E"Acertar" con los refuerzos, lo más importante. "Estamos trabajando muy intensamente. No se trata de incorporar por incorporar. Para mejorar lo que tenemos hay que hilar bastante fino, a pesar de que ahora mismo puede parecer lo contrario por la clasificación. No es sencillo. No es un tema de tener prisa. Lo que hay es que acertar. Además, las disponibilidades económicas no son grandes. El dinero que tenemos no es mucho. Hay disponibilidad. Lo que hay es que utilizarlo inteligentemente. En la medida que haya salidas, se va generando más disponibilidad. Depende de los salarios de los jugadores que salgan".

ELos menos habituales, en la rampa de salida. Con 24 de las 25 fichas de la primera plantilla ocupadas actualmente, varios futbolistas tendrán que salir para abrir hueco a los fichajes: "Los jugadores que tienen menos minutos son a priori los primeros candidatos para salir. Tienen que estar de acuerdo el Deportivo, el jugador y que club de destino nos guste a todos. Puede haber algunas operaciones y cuando se confirme, lo anunciaremos".

ENo descarta alguna venta importante. "En este momento no estamos trabajando en ninguna pero eso tampoco se puede descartar", explica Tino Fernández, que no cierra las puertas a la posible salida de Florin Andone en enero. "En principio no, pero no se sabe. Por poder ser? No me gusta personalizar pero pensamos en nuestros atacantes y tenemos a Lucas Pérez, a Florin Andone, a Adrián... Tenemos una plantilla muy buena".

E"Tranquilidad y calma, sin volvernos locos". "No nos podemos poner nerviosos. Tenemos que darles esa tranquilidad y esa calma, y también esa energía y esa necesidad de mejorar el rendimiento y los resultados, y ajustar esas pequeñas cosas que nos han hecho perder puntos, pero nada más, sin volvernos locos. Es francamente difícil para un equipo como el Deportivo mejorar ese jugador [Andone]. Lo que tenemos es que mejorar el rendimiento".

EEn descenso, "circunstancialmente". "El equipo está en descenso circunstancialmente, empatado con el que va un puesto por encima, el Alavés, al que por cierto le ganamos en A Coruña. Estamos donde estamos, pero con tres goles menos recibidos no estaríamos en descenso. Queda muchísimo por recorrer. Nadie está salvado ni descendido ahora. Esto puede dar todavía muchas vueltas para lo bueno y lo malo. Hay que pensar en cada partido, en trabajar, en tener la mejor versión de los jugadores que tenemos y, en la medida que podamos, hacer algún ajuste que nos permita ser más competitivos. Estamos perfectamente capacitados para ganar este fin de semana en Vila-real.".

EPetición de una prima por ganar el derbi. Tino Fernández se refirió al "comentario" de algún jugador del Deportivo durante la comida de Navidad del pasado 19 de diciembre, a la que no pudo asistir por enfermedad, solicitando una prima por ganar al Celta. El club, según explicó el presidente, no accedió a esa demanda. "Sí es cierto que hubo ese comentario. Yo creo que hay que quitarle hierro al tema. No tengo ninguna duda de la implicación de todos en lograr los objetivos. Yo creo que simplemente fue un comentario de los postres, o poco menos que en el brindis. El tema de primas de este año todavía no lo hemos cerrado. No tengo ninguna duda de que los jugadores se entregan a tope en todos los partidos y, desde luego, para ganar al Celta no hace falta ningún tipo de estímulo económico. Eso lo tengo clarísimo y ellos también lo saben".