Calleja: "La clasificación del Deportivo es un poco engañosa"

El técnico del Villarreal, Javi Calleja, no se fía del mal momento que vive en estos momentos el conjunto coruñés y, de hecho, ayer quiso resaltar las cualidades de los blanquiazules: "El Deportivo es un equipo que, si ves la temporada juega un buen fútbol, me parece que tiene un juego combativo bueno, me gustan los jugadores que tienen, me parece que tiene potencial. Es verdad que la clasificación no es buena, pero creo que es un poco engañosa. Tiene a jugadores como Lucas o como Adrián, que son futbolistas que hacen mucho daño. No debemos subestimar a nadie, cualquier equipo de esta categoría te pone en dificultades y el Dépor lo puede hacer".

Ya no estará Bakambu, pero Calleja confía plenamente en todos los jugadores que tiene a su disposición y apostará por un equipo ofensivo. "Tenemos que buscar el gol desde todas las vertientes posibles, ya sea con los que jueguen de ataque, como con los jugadores que llegan de segunda línea. Además, debemos aprovechar más la aparición de los jugadores de atrás en jugadas a balón parado", explicó ayer el madrileño.

Para esta segunda parte de la temporada, el Villarreal optó por recuperar a Ünal, quien se suma al ataque y tratará de hacer olvidar a Bakambu hasta que llegue un nuevo delantero a la plantilla. "Debemos pensar en los que están aquí, no en los que se van o los que puedan venir. Delanteros tenemos, está Enes Unal, Raba, Carlos Bacca y recuperaremos a Sansone. Por lo tanto debemos pensar en los de casa", apostilló.