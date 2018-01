"Con los que somos, debemos y estoy seguro de que podemos sacarlo adelante"

El Villarreal es el equipo al que más veces se ha enfrentado Carles Gil a lo largo de su carrera. Ocho en total, con tres clubes diferentes: Elche, Valencia y Deportivo. En su último choque contra el submarino amarillo, en la penúltima jornada de la pasada Liga, fue titular en el empate sin goles que certificó la salvación matemática del equipo coruñés. Mañana augura un encuentro "diferente" en el que no se conforma solo con sumar: "Necesitamos los tres puntos y vamos a ir a por ellos".

- ¿Es una cita especial para usted por ser valenciano y haberse formado en la cantera ché ?

-He jugado muchísimos años contra ellos, en ese mismo campo. Hay esa pequeña rivalidad, pero al final es un partido más en el que lo principal es lograr los tres puntos.

- Últimamente, La Cerámica es un campo de buen recuerdo para el Dépor.

-Es un estadio en el que, casualmente, los últimos dos años se consiguió la permanencia. Esta visita es diferente. En la última, más o menos nos valía con el empate. Este año necesitamos los tres puntos y vamos a ir a por ellos.

- ¿Están con muchas ganas de competir tras el parón, sobre todo después de haber perdido el derbi?

-Lógicamente, después de una derrota, si te pueden poner un encuentro al día siguiente, lo firmas. Siempre quieres redimirte, y encima más por el partido que era y por cómo se dio todo. Las vacaciones sirvieron un poco para desconectar, porque fue una derrota muy dura, y la verdad es que estamos ya con muchas ganas de que llegue el domingo.

- Villarreal, Valencia, Madrid? La cuesta de enero es empinada, ¿no cree?

-Ya sabemos cómo es esto del fútbol. Todos los partidos son complicados y luego nunca sabes dónde puedes puntuar, si en el partido que menos te lo esperas, y viceversa. Si esa frase se dice tanto en el fútbol es por algo. Ahora tenemos que pensar solo en el domingo.

- ¿Espera a un rival despistado por la salida de Bakambu o la eliminatoria de Copa?

-Ojalá. Es un gran equipo. Que ellos jueguen entre semana es beneficioso para nosotros, pero tienen una gran plantilla y muchos futbolistas buenos.

- Los del Dépor, en teoría, también lo son, pero los resultados no llegan. ¿Están convencidos de poder salir de ahí abajo?

-Sí, totalmente. Todavía falta muchísimo. Queda más de una vuelta. En el fútbol pasan muchas cosas. Tenemos nivel para conseguirlo y, lógicamente, estamos todos convencidos.

- ¿Hacen falta refuerzos?

-Eso no debería contestarlo yo. Siempre que sea positivo y mejore al equipo, bienvenido sea. Si no es así, creo que tenemos plantilla suficiente. Los que somos ahora mismo debemos y estamos obligados a sacar esto adelante.

- ¿Pero ve necesario fichar?

-No depende de mí. Hay gente que planifica, que nos ve desde fuera y que pensará si necesitamos gente o no. Creo que con los que somos, debemos y estoy seguro de que podemos sacar esto adelante. Nosotros somos los que nos hemos metido en esto y nosotros somos los que lo tenemos que sacar. Sabemos que hay un mercado de invierno que suele ayudar a mejorar las plantillas y esperemos que si viene alguno, sea en ese sentido. Cualquiera que venga, lo recibiremos con los brazos abiertos.

- Richard Barral insistió en verano para repescarlo del Aston Villa, ¿cómo valora su salida?

-El presi y el mismo Richard ya lo explicaron perfectamente. Simplemente, quiero darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho y desearle mucha suerte.

- ¿El gran problema del Dépor es su falta de solidez?

-Es un poco todo. Nos hacen goles fácilmente y eso es un punto pendiente. Actualmente en el fútbol eso te mata. El equipo en ese sentido tiene que mejorar. Si mejoramos eso, ganaremos mucho.

- ¿La solución pasa por insistir en la misma idea o hay que hacer cambios importantes?

-No. Estamos trabajando bien en los entrenamientos, el míster tiene claro lo que quiere y tenemos que seguir con esa idea. No nos podemos volver locos y cambiarlo todo cuando no nos salgan bien las cosas. Siempre hay cosas que retocar y mejorar, tanto cuando pierdes como cuando ganas. Ojalá planteemos bien el partido contra el Villarreal y consigamos los tres puntos.

- Cristóbal probó esta semana con Lucas y Andone juntos en ataque. ¿Qué cambia para usted por jugar con dos delanteros o con uno solo y un mediapunta?

-Bueno, son dos sistemas que el míster utiliza mucho. Cada uno tiene sus ventajas. Lo importante, sobre todo, es la idea de juego, que no cambia con un sistema u otro, y es lo que tenemos que consolidar.

- ¿Sienten más presión al verse en puestos de descenso?

-Más que presión es responsabilidad. Yo, personalmente, siento mucha responsabilidad cuando salgo al campo. Creo que todos sentimos eso y en una situación mala todavía más. Somos jugadores de fútbol, sabemos que estas situaciones aparecen y ahí es donde tenemos que dar un paso adelante y decir que aquí estamos nosotros.

- ¿Enlazar un par de buenos resultados es lo que necesitan para recuperar la confianza?

-Sí. Creo que eso es clave. Encima, tal y como está la clasificación, ya ni siquiera son dos partidos, en un partido cambia totalmente. Si el día del Celta ganas, todo hubiese cambiado, incluso estaríamos hasta bien. Pero esto es el fútbol. Sería muy importante encadenar dos jornadas positivas. El primer paso es en Vila-real y es en lo que estamos mentalizados.

- Para la afición, a la que tanto están haciendo sufrir, ¿cuál es su mensaje?

-Queremos empezar el año con buen pie y la mejor forma es consiguiendo los tres puntos. Nosotros, lógicamente, también estamos muy decepcionados, sobre todo por el último partido contra el Celta. Al final, somos uno. Los sentimientos que sienten ellos son muy parecidos a los que sentimos nosotros. Tenemos que intentar remar todos hacia el mismo lado.

- Tras recibir el alta se ha hecho pronto con un hueco en el once, ¿cuánto le falta para estar a tope?

-Eso lo dirá el tiempo . Todavía es pronto para estar al 100% en el sentido de que vengo de mucho tiempo parado. Cada vez me encuentro mejor. Los entrenamientos me sirven para seguir cogiendo ritmo y que cada vez el pubis me vaya mucho mejor. Al final, lo más importante es el equipo, ganar y conseguir puntos.

- ¿Sus molestias desaparecieron por completo?

-Es una cirugía que es difícil que te deje completamente bien. He hablado con gente que se ha operado y al principio siempre tienes alguna molestia que tienes que convivir con ella hasta que al final, con el paso del tiempo, se vaya controlando mejor. Pero estoy en condiciones para jugar. Si no, no lo haría.