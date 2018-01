El Dépor viaja a Vila-real sin Lucas Pérez ni Valverde

Lucas Pérez no se ejercitó esta mañana en Riazor debido a la dorsalgia que ya le impidió participar en la sesión de ayer y se quedó fuera de la lista para el encuentro de mañana contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Sin el delantero coruñés, Cristóbal baraja jugar con Florin Andone como único punta y reforzar el centro del campo con un tercer mediocentro: Pedro Mosquera. Fede Valverde, con vómitos y la garganta inflamada, tampoco viaja a Vila-Real.

Raúl Albentosa cubrirá la baja del sancionado Fabian Schär. Según las pruebas del técnico, el suizo, Lucas y Çolak serían los tres futbolistas que saldrían del once con el que el Dépor despidió el año frente al Celta. Sus sustitutos ante el Villarreal serían Albentosa, Andone y Mosquera.

Saúl García, pendiente de una salida inminente del Deportivo en este mercado invernal, no participó en el entrenamiento de esta mañana en Riazor con permiso del club. Tyton y Gerard Valentín son los otros futbolistas que no viajan esta tarde a Vila-Real por decisión técnica. El central fabrilista One completa la convocatoria del primer equipo debido a la ausencia de Schär.