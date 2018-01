Mosquera: "La plantilla no pidió ninguna prima por ganar al Celta"

Pedro Mosquera tomó ayer la palabra para aclarar la controversia surgida alrededor de la prima solicitada por ganar al Celta durante la pasada comida de Navidad del equipo. Lo hizo a petición propia tras el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo y subrayó que la plantilla no reclamó ningún tipo de cantidad económica extra por llevarse el derbi, sino que lo hizo él en tono "jocoso" y como un "comentario distendido" durante un acto privado. "Fue un comentario que hice yo en la cena (comida)s del equipo", admitió Mosquera. "Normalmente las primas se hablan al principio de temporada y en este caso no. Cuando hay las primas hay cuatro partidos al año importantes que se hablan. No tienen que ser el Celta o el Barça. Otros años ha sido el Leganés o partidos en que nos estamos jugando mucho. En este caso pensé que era un partido importante para nosotros e intenté en un comentario distendido en la cena, quitando un poco de hierro, pues hacer esa petición", explicó el capitán.

Mosquera insistió que no se trató de una petición formal por parte de la plantilla al completo y que tan solo se trató de un comentario que, a su juicio, se "salió de madre". "Me gustaría decirles a los aficionados que la plantilla no ha pedido ningún tipo de prima por ganar al Celta", remarcó. "Fue un comentario distendido en el brindis de la comida, simplemente un comentario. No ha sido que la plantilla ha pedido nada", aseguró.