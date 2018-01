Año nuevo, Liga nueva

Sacudido todavía por la inesperada marcha de su director deportivo, Richard Barral, y por los efectos de un chascarrillo inoportuno a cuenta de una prima por ganar al Celta, el Deportivo se presentará esta tarde (18.30 horas) en Vila-real con la obligación de comenzar a corregir su preocupante situación en la tabla. El conjunto blanquiazul, al que lo que realmente le agobia son sus discretos resultados, finalizó el año igualado con los puestos de descenso después de perder el derbi en casa y necesita sacudirse todas las miserias acumuladas en los últimos meses.

Lo necesita también porque no debe perder de vista el tren de la permanencia si no quiere que la temporada se le atragante todavía más. Con 15 puntos, el Deportivo ocupa posiciones de descenso igualado con el Alavés, pero el calendario podría dejarle en una situación especialmente incómoda.

El de esta tarde será el primero de una serie de tres partidos muy exigentes. Después vendrán Valencia y Madrid, por lo que el conjunto de Cristóbal deberá arañar los mayores puntos posibles para no perder de vista a los equipos que actualmente tiene por encima.

Ante el Villarreal buscará una victoria que le revitalice en la clasificación y al mismo tiempo despeje las dudas que ha acumulado el equipo en las últimas semanas. Tendrá que hacerlo sobreponiéndose a la ausencia de Lucas y modificando el plan inicial que había preparado Cristóbal para el encuentro en el Estadio de la Cerámica. El delantero coruñés no ha podido entrar en la convocatoria debido a unas molestias en la espalda y no podrá acompañar a Andone en el ataque deportivista. La idea inicial del técnico era que ambos jugaran juntos por primera vez como titulares bajo sus órdenes, pero deberá fiar la delantera en exclusiva al rumano.

Andone regresará así al once casi tres meses después. En ese tiempo no ha ocultado su incomodidad por una situación que tratará de empezar a corregir ante el equipo en cuyas categorías inferiores se formó y del que no guarda un buen recuerdo. La del delantero no será la única novedad con respecto al partido frente al Celta. Albentosa acompañará a Sidnei en el centro de la defensa debido a la ausencia de Fabian Schär por sanción y Mosquera tiene posibilidades de entrar en el equipo para formar en el centro del campo junto a Guilherme y Borges. Enfrente estará un Villarreal con numerosas bajas que aspira a mantener su ritmo de victorias europeo.