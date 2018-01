Cristóbal: "Creo en los jugadores; estoy convencido de que competiremos bien"

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, no mira más allá del partido de hoy en Vila-real, donde espera cerrar una semana especialmente convulsa con una victoria que dé aire al conjunto blanquiazul y le permita salir del descenso. "Tengo confianza en el equipo. Estoy convencido de que vamos a competir bien", asegura de cara al encuentro de esta tarde en el estadio de La Cerámica. El andaluz defiende la valía y el compromiso de sus futbolistas, aunque reconoce que el rendimiento está siendo pobre: "Yo no voy a discutir a la plantilla. Creo en los jugadores. Estoy al frente de ellos. Es verdad que nos gustaría tener, y yo me incluyo, un rendimiento mucho más alto, y tener los resultados que todos buscamos. No se han producido pero hay que seguir insistiendo y trabajar para que puedan aparecer esos resultados que nos hagan salir del descenso".

Para esta tarde tiene las ausencias de última hora de Fede Valverde y Lucas Pérez. Pensaba formar con dos delanteros de inicio ante el Villarreal -Andone y el coruñés- pero sin el de Monelos tendrá que cambiar de planes. "Es una baja importante", indicó sobre Lucas por tratarse de "uno de los jugadores que marca diferencias". De Florin Andone, que será el punta titular, dijo que está "entrenando bien". "Contra el Celta entró en la segunda parte y aportó un gol y trabajo", recordó.

Sobre el Villarreal, que también tiene bajas y viene de jugar el jueves en la Copa, cree que cuenta con una "buena plantilla", independientemente de que le falte gente. "Nosotros tenemos que estar bien mentalizados y bien seguros de lo que tenemos que hacer", recomendó.

En pleno mercado invernal y ya sin Richard Barral al frente de la dirección deportiva, Cristóbal opta por centrarse única y exclusivamente en su labor como técnico. Cree que Barral "trabajó duro y bien, y a partir de ahí estamos con todos los sentidos puestos en el equipo para intentar revertir la situación". "Me centro exclusivamente en eso. Tengo la responsabilidad en el equipo, de intentar que compita lo mejor posible y de ganar partidos. Esa es mi obligación como entrenador. Luego, si hay cualquier situación, será el club el que la comunique, el que me informe , y a partir de ahí yo puedo dar mi opinión. Estoy centrado exclusivamente en sacar el máximo rendimiento al equipo", recalcó.

Por eso evitó a referirse las necesidades en este mercado invernal. "Lo que pido es ganar mañana (por hoy). Estoy centrado en el partido. No puedo estar hablando de posibles bajas o altas", argumentó Cristóbal, que tampoco valoró el comentario de Pedro Mosquera en la comida de Navidad pidiendo una prima por ganar el derbi: "Lo importante es lo que viene mañana (por hoy). Ya salió el presidente y salió el capitán hablando. Sobra cualquier explicación más. Hay que estar concentrados. Tenemos tres puntos en juego importantes. Seguir hablando de fichajes, de la prima o de lo que sea lo único que hace es distraer del objetivo principal, que es intentar ganar el partido".