Emerge Andone, reflota el Dépor

En plena hundimiento emergió la figura de Florin Andone, titular por primera vez desde hacía casi tres meses, para firmar un gol de oro que permite cerrar con un resultado positivo la semana más complicada de la temporada para el Deportivo. Reflota y sale del descenso el equipo coruñés gracias al valioso empate de ayer y a la derrota del Alavés en el campo del Athletic (2-0). Su situación todavía es delicadísima, pero por lo menos empieza el año sumando a domicilio en el estadio de La Cerámica, uno de los feudos más complicados de Primera.

Cristóbal Parralo tenía previsto salir ayer con dos delanteros de inicio -Andone y Lucas- en busca de un cambio de rumbo imprescindible para reconducir la complicada situación del equipo. La dorsalgia del coruñés le impidió entrar en la convocatoria para Vila-real y varió el dibujo táctico que tenía previsto presentar el técnico andaluz. Sin Lucas, optó por reforzar el centro del campo con tres mediocentros a la vez -Guilherme, Mosquera y Borges- con el objetivo de cerrar los pasillos interiores y así dificultar los ataques del submarino amarillo.

El Dépor no acabó de imponerse en el centro del campo, pero nunca bajó los brazos y acabó rescatando una igualada gracias a la gran acción personal de Sidnei y al certero cabezazo de Andone. El rumano no era titular desde el 15 de octubre, en Ipurua, donde el Deportivo empató sin goles ante el Eibar. Ayer regresó al once y aprovechó la oportunidad para reivindicarse con un tanto. Lleva cuatro en su cuenta particular, con lo que empata con Lucas como máximo artillero blanquiazul en la presente Liga. Si el coruñés se recupera a tiempo para recibir el sábado al Valencia, es muy probable que Cristóbal ponga en práctica el plan inicial que tenía para ayer y forme con dos arietes.

De momento, el Dépor recupera algo de aire y frena su caída libre con un resultado positivo. Era el primer encuentro tras la dolorosa derrota en el clásico gallego, el primero tras la salida del hasta ahora director deportivo, Richard Barral, y también el primero desde la apertura del mercado invernal. Se hablaba de muchos temas extradeportivos, incluida la prima por ganar el derbi solicitada por Pedro Mosquera durante la comida de Navidad, y el momento era especialmente difícil, sin duda el más complicado de la temporada. La situación sigue siendo muy delicada, pero por lo menos el Dépor sobrevive a la tempestad.