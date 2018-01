Albentosa: "Ahora tenemos confianza en nosotros mismos"

Raúl Albentosa cree que el encuentro ante el Villarreal sirvió para elevar la autoestima y espera seguir en el once ante el Valencia. "Hay más confianza. En el fútbol mucho porcentaje es la confianza. Creo que después de este partido ahora tenemos confianza en nosotros mismos", explicó el central, que estaría "triste" si no repite como titular el próximo sábado en Riazor. "Cuando no juego estoy triste. Eso cuesta llevarlo, como le pasa a todo el mundo que quiere sentirse realizado en su trabajo. Me jodería (no jugar), cómo no me va a joder", recalcó este mediodía en Abegondo.

"Por suerte o desgracia nunca me había tocado estar en esta situación de participar tan poco. Lo llevo complicado. Por lo que sea este año estoy siendo menos utilizado. Lo llevo muy mal. A ver si de cara a adelante puedo darle confianza a la gente y que la gente me dé confianza a mí", añadió el valenciano. Sobre el próximo rival, destaca la figura de Dani Parejo. "Por él pasa todo. Habrá que estar muy atentos", recomendó Albentosa.

La plantilla del Deportivo completó esta mañana en Abegondo la primera sesión de trabajo tras el empate del pasado domingo en el estadio de La Cerámica. Lucas Pérez, que se perdió el partido contra el Villarreal por una dorsalgia, inició la semana realizando tareas de readaptación sobre el césped al margen del grupo. En cambio, a las órdenes de Cristóbal Parralo sí estuvo Fede Valverde, que fue baja de última hora el pasado fin de semana por una amigdalitis.