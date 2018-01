El Dépor se encuentra el pulso

Entre el cielo y el agujero negro. El gol de Andone renovó el aire de A Coruña, pero la realidad no deja de llamar a la puerta. El Deportivo sigue tocado futbolística y, sobre todo, anímicamente. Eso sí, en la tierra prometida de Vila-Real dio señales de vida y no hay que desdeñar el primer paso, siempre el más difícil. Sigue débil, el empate no puede llevar a excesivos autoengaños. No le sobra juego y tampoco tiene contundencia en las dos áreas, las condenas de cada semana. Pero lo que más pesa son esos palos que no ha parado de llevarse en los últimos meses y su navegación sin rumbo. No tiene a lo que agarrarse. Gran parte está en su cabeza. Corre de más, le tiemblan las piernas ante el portero rival, cualquier centro tendido es motivo de pánico, cualquier balón dividido con el paso de los minutos se pierde hacia el imán que tiene el pie del contrincante. A pesar de todo, le puso voluntad. Se echó de nuevo todas sus vergüenzas a la espalda tras una semana incendiaria y, de paso, aprovechó para regresar al kilómetro cero del libreto de Cristóbal. Tres pivotes, pelearle el juego interior a un Villarreal al que desdibujó y desde la timidez no dejar de creer: ponerle la cara al partido y a su situación. Compitió. No se puede obviar que continúa sin ser un conjunto reconocible y, aunque al técnico le gustan los grupos versátiles, cuesta entender por qué por una baja pasa del 4-4-2 al 4-1-4-1 sin paso intermedio. Aun así, ahora mismo lo único importante es encontrarle un traje con el que se encuentre a gusto, estabilizar al enfermo. ¿Salir del paso o construir desde los puntos para que luego se afiancen las sensaciones? No ha dejado de vivir al día.

Las ausencias empujaron al entrenador a inventarse un nuevo pasillo de seguridad. Albentosa, Mosquera y Andone saltaban a escena. A diferentes niveles cumplieron los tres. Al central le favoreció una versión superior de Sidnei y jugar algo más arropado. Para el coruñés no era fácil asumir responsabilidades tras unos días en la diana. Dio un tímido paso al frente, a pesar de que últimamente su fútbol es más de intuiciones que de realidades. El rumano volvió y marcó. Ningún reproche. Eterna pesadilla para los centrales, embocó la que le sirvieron realmente en condiciones. Marró otras. Cuantos menos toques dé en la jugada de la finalización, más rentabilidad para los coruñeses. El problema es que las asistencias limpias son una aguja en un pajar en este equipo.

El regreso del '10' devuelve a la actualidad uno de los grandes debes esta temporada: su cohabitación con Lucas. Ni uno ni otro, los dos. Ya sea con uno en banda o con los dos en punta, cada día es más difícil entender este proyecto sin dos de sus jugadores referencia sobre el césped. Sostener el entramado defensivo y acercarlos a ambos lo máximo posible al área empieza a ser la asignatura pendiente. Solo versiones superlativas del coruñés, Carles Gil o Emre Çolak podrían confinar al ex del Córdoba al banquillo. A día de hoy sus estados de forma no lo justifican. Al grupo no le sobra nada y debe explorar la vía de hacer complementarios a sus dos delanteros para rentabilizarlos y, de paso, aprovechar su actitud defensiva para afinar la presión arriba.

La semana del terror y fichajes

Con un técnico ya en la calle, con la versión ínfima del derbi y con 15 puntos como bagaje antes de comerse el turrón, no había carbón suficiente en stock para el Dépor estas navidades. Situación crítica y, sobre todo, agitada, autodestructiva. Cayó Richard Barral. Nada que decir. La inacción y la no asunción de responsabilidades suelen ser malas compañeras de viaje para barcos con un rumbo errático. El coruñés se fue fiel a sí mismo: elegante, pero con escasa autocrítica. La situación blanquiazul exige no hacer como que no pasa nada. Había que fichar y sigue haciendo falta, sin demora. La pega es que el descabezamiento de la secretaría técnica, un área que ya debería tener otra dimensión en el club, ha llegado sin que exista un reemplazo real. Tino Fernández aglutina más poder de decisión que nunca y Cristóbal, una persona realista y de fiar, se sentará a su derecha. Partida en el alambre.