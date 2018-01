El dilema de Cristóbal

Ausente el domingo en Vila-real, donde el Cristóbal planeaba por primera vez que compartiera su puesto fijo en la delantera con Andone, Lucas regresó ayer a los entrenamientos con el resto del equipo tras superar las molestias en la espalda que le impidieron entrar en la convocatoria la pasada jornada. La recuperación del coruñés amplía el abanico de posibilidades del técnico antes de la visita del Valencia, aunque al mismo tiempo condicionado por el estado físico de Adrián. El asturiano no pudo finalizar el ensayo de ayer debido a unos problemas en la ingle pendientes de evolución. Los médicos son optimistas, pero su posible baja volvería a trastocar los planes de Cristóbal.

Poco partidario de los vaivenes en la alineación, el técnico deportivista pretende mantener lo más inalterado posible el equipo que logró empatar ante el Villarreal. La única duda radica en descifrar qué ocurrirá en la delantera. Ayer Lucas formó entre los teóricos titulares, pero no lo hizo en su posición habitual como referencia del equipo. Ocupó el puesto de Adrián en el costado izquierdo en cuanto el asturiano se retiró a los vestuarios por sus molestias y fue Andone quien se colocó en punta.

Cristóbal conservó así el esquema que empleó en Vila-real debido a la baja de Lucas. Aunque inicialmente había previsto alinear juntos al coruñés y a Andone en un planteamiento inédito desde que aterrizó en el banquillo, al entrenador deportivista no le quedó más remedio que regresar a la fórmula del trivote que utilizó con más asiduidad en sus primeros partidos. La apuesta le funcionó a medias porque en la segunda parte tuvo que recurrir a Çolak para encontrar más protagonismo con el balón.

El jugador turco, sin embargo, no tendría hueco en el equipo titular y Cristóbal mantendría prácticamente inalterable la apuesta de Vila-real. Guilherme, Borges y Mosquera volverían a formar un centro del campo poblado para entorpecer al máximo a un Valencia que destaca en las transiciones rápidas. El dilema del entrenador deportivista, sin embargo, no pasa tanto por escoger entre los tres mediocentros o alinear a Çolak como en lo que decida para la delantera.

Con Lucas disponible tendrá que elegir entre tres posibilidades: devolver al coruñés a la titularidad como único delantero dentro del planteamiento utilizado ante el Villarreal, mantener a Andone y colocar a Lucas en banda en el caso de que Adrián no esté disponible o bien jugar con dos delanteros. La última opción se presenta como la menos probable si se atiende a los ensayos del técnico y en vista también de que parece preferir dar continuidad al equipo que empató en Castellón.

Cristóbal tendrá así que decidir entre el jugador referencia del equipo desde su regreso este verano procedente del Arsenal y el delantero que ha marcado en los dos últimos encuentros. Andone anotó contra el Celta un tanto que no sirvió para mucho y volvió a hacerlo el domingo en el antiguo Madrigal para rescatar un punto que permitió a los deportivistas abandonar los puestos de descenso. El rumano parece contar ahora con la confianza del entrenador blanquiazul después de semanas en las que se quedó de manera habitual fuera de las alineaciones. Hacía casi tres meses desde que Andone no era titular hasta que volvió al once el domingo contra el Villarreal. Tal era la convicción de Cristóbal por colocarlo en el ataque desde el comienzo que incluso se planteó modificar el esquema para que pudiera jugar con Lucas Pérez. Ahora esa posibilidad vuelve a ser real, pero de nuevo el entrenador deportivista deberá elegir entre uno de los dos para el encuentro ante el Valencia del sábado en Riazor.