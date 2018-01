Andone cierra la puerta

El año nuevo ha llegado con energías e ilusiones renovadas para Florin Andone, cuya segunda temporada en el equipo se le atragantó durante la primera vuelta. Convertido en el delantero suplente y sin apenas oportunidades, el delantero rumano no ocultó su incomodidad y afloraron los comentarios sobre su futuro a medida que se fue acercando el mercado de invierno. Dos goles consecutivos (ante Celta y Villarreal) y el regreso a la titularidad después de casi tres meses han cambiado la cara a Andone, que ayer se mostró tajante sobre una posible salida del equipo durante el mes de enero. "El presidente ha tranquilizado a todos. No hay ninguna opción de que salga", aseguró ayer.

El delantero no ocultó que ha recibido propuestas para abandonar el Deportivo, pero que su intención es quedarse y disfrutar de los minutos que le han faltado en el primer tramo de la temporada. "Sí que había ofertas, pero ahora no sé si las hay. Yo no quiero salir, lo que quiero es jugar. No puedo ser feliz si no juego. Y cuando estás en una situación así te hace pensar, porque el club tenía ofertas. Pero yo voy a seguir, no hay ninguna duda, ojalá esté muchos años aquí", subrayó Andone tras el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva.

El delantero también admitió que su suplencia prolongada le hizo replantearse su papel en el equipo, pero al mismo tiempo terminó convenciéndose de que este tipo de situaciones las experimentan todos los futbolistas durante su carrera. "Bien no lo he pasado", admitió; "eran muchas semanas sin jugar de inicio, pero hay que pasar por todo en la vida". "O eres Messi o estas situaciones te tocan. Llevaba mucho tiempo sin estar en una situación así y me ha tocado este año. Ves cómo es el fútbol. Te hace mejorar, ser un jugador más completo y estoy contento porque el otro día aproveché la oportunidad que me dio el míster. Espero volver a jugar este fin de semana", añadió acerca del encuentro ante el Villarreal y el compromiso de mañana frente al Valencia en Riazor.