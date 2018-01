Cristóbal: "Ganar mañana nos haría ver todo de manera diferente"

Cristóbal Parralo confía en que el Deportivo sea capaz de derrotar al Valencia para dar continuidad al resultado positivo de la pasada jornada, en la que el equipo coruñés logró sumar en Vila-real. "Tal y como está la situación, ganar estos tres puntos mañana nos haría ver todo de manera diferente. Somos conscientes de ello y los jugadores, los primeros", señaló esta mañana el técnico del Dépor.

El andaluz confirmó que Adrián "está en condiciones de competir" y justificó su decisión de convocar a 19 jugadores porque "Çolak está con molestias en el psoas". Pese al potencial del Valencia, está convencido de que el conjunto coruñés tiene "argumentos" para vencer. "Creo en el equipo. Estoy convencido de que vamos a competir bien y a tener opciones de ganar", comentó en la sala de prensa de Riazor.

"Somos conscientes de la situación, y la situación la marca la clasificación. No es la que nos gustaría estar. Es la que hay y hay que afrontarla. Tenemos tiempo y partidos para mejorar en todos los sentidos. Quedan muchos partidos. Tenemos que mejorar nosotros. Espero que lleguemos a final de temporada sin tener que ver lo que hacen otros equipos", explicó el entrenador blanquiazul.

El Deportivo todavía no se ha reforzado en el mercado invernal pero no es un tema que preocupe a Cristóbal, "centrado exclusivamente en el partido tan importante de mañana". "No estoy nada preocupado en este sentido. Lo único que me preocupa es el partido de mañana", recalcó.