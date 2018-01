Florin Andone, una pieza codiciada

Sporting, Fiorentina, Burnley, Brighton... Florin Andone ha vivido unos últimos meses agitados con continuos equipos llamando a su puerta y a la plaza de Pontevedra para conocer las condiciones en las que saldría del Deportivo. En verano y ahora. A sus 24 años el rumano acabó LaLiga pasada con 12 goles y pocos con el pasaporte comunitario en el bolsillo y con esa juventud podían presumir de esos números. Hace unos meses lo intentaron desde los mejores campeonatos europeos y el Dépor rechazó ofertas en torno a los 16 millones de la Premier League en las últimas horas del cierre del mercado. Ahora, animados por su escaso protagonismo, han vuelto a la carga y la postura del Dépor, apoyado en su cláusula de cerca de 30 millones de euros, se mantiene. "El Dépor no quiso ni quiere venderlo, él está contento", aseguran fuentes del club blanquiazul.

El nombre de Andone ha vuelto a cobrar protagonismo en el mercado no solo por los intentos de diferentes entidades por contratarlo, sino también por las revelaciones de Carlos González, dueño del Córdoba (entidad que conserva el 30% de sus derechos federativos), que hizo público ayer en una rueda de prensa un acercamiento blanquiazul para adquirir por dos millones de euros la parte del pase del rumano que aún no tiene para luego hacer caja con él con una hipotética venta a la liga inglesa. "Hace una semana o diez días recibí una llamada del Deportivo comprándome los derechos de Florin, porque tenían una oferta de un club inglés de 12 millones", avanza el mandatario con el conjunto en la zona roja y con un proceso de venta del club que acaba de dar por cerrado hasta el mes de junio. "Me dice 'yo pago dos millones o sino, no hago la operación'. En caso de que se produjese la venta, nos corresponderían 3,6. Yo digo que no porque perjudica los intereses del Córdoba y eso que podríamos fichar (ahora mismo están a siete puntos de la salvación y no tienen masa salarial disponible). Digo no porque hubieran dicho que me quedé con 1,6. El club inglés estaba esperando a que yo dijera sí o no. No acepté y el Dépor desechó la posibilidad de venta". El club coruñés asegura que el Córdoba no tiene en estos momentos ninguna propuesta suya.

Que proyectos con un gran poder económico quieran a Andone y que el Depor, de entrada, se aferre a su cláusula de rescisión no es nada nuevo. Tino Fernández y su consejo de administración siempre han considerado al 10 blanquiazul como uno de los grandes activos de la entidad por su margen de progresión y revalorización. El equipo coruñés le pagó en su día al Córdoba 4,7 millones por el 70% de sus derechos federativos y ese 30% que aún mantienen los andaluces también ha echado para atrás en algún momento la salida. También ha pesado en la negativa no debilitar deportivamente al equipo, ya que la idea este verano era la de basar gran parte de la fuerza del proyecto en la cohabitación con Lucas Pérez.

Los mensajes que llegan en los últimos días desde Abegondo y del entorno del futbolista son ya diferentes sobre Florin Andone. Muestran a un futbolista más metido, que se siente importante y con el ánimo renovado. En Vila-Real fue titular y marcó, hoy repetirá. Cristóbal Parralo ya se apoya en él.