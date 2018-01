Tres puntos para esbozar una sonrisa

La situación del Deportivo sigue siendo delicada pese a que el punto sumado en Vila-real le sirvió para salir de los puestos de descenso. El primero en reconocerlo es Cristóbal Parralo, que considera imprescindible encadenar "una serie de resultados" para cambiar la "dinámica". "Eso es lo que intentamos buscar", explica el técnico. El empate en La Cerámica "sirvió para tener una semana más tranquila, pero somos conscientes de la situación". Ese trabajado punto ante el submarino amarillo "no quiere decir que los problemas han desaparecido". Fue un impulso, pero el Dépor necesita enlazar varios más, empezando por el partido de esta noche ante el Valencia: "Tal y como está la situación, ganar estos tres puntos nos haría ver todo de manera diferente. Somos conscientes de ello y los jugadores, los primeros".

Con una victoria el equipo coruñés llegaría al ecuador liguero con 19 puntos y, por primera vez en la temporada, podría esbozar una pequeña sonrisa por empezar a encontrar ese ansiado camino de la regularidad. Hay margen para reaccionar, el suficiente como para que el técnico aspire a un final de campaña relativamente tranquilo, en el que el Dépor no tenga que estar pendiente de lo que hagan sus rivales directos por la salvación: "Somos conscientes de la situación. La marca la clasificación y no es en la que nos gustaría estar. Es la que hay y hay que afrontarla. Tenemos tiempo y partidos para mejorar en todos los sentidos. Espero que lleguemos a final de temporada sin tener que ver lo que hacen otros equipos".

De cara al encuentro de esta noche, considera que el Valencia es "uno de los mejores equipos del campeonato". "Está jugando con mucha intensidad y tiene las ideas muy claras. Es un rival difícil pero nosotros, con nuestros argumentos, intentaremos vencer. Creo en el equipo. Estoy convencido de que vamos a competir bien y a tener opciones de ganar", aseguró.

El Deportivo todavía no se ha reforzado en el mercado invernal pero no es un tema que preocupe a Cristóbal, "centrado exclusivamente en este partido tan importante". "No estoy nada preocupado en este sentido. Lo único que me preocupa es el partido", recalcó el técnico, "contento" por cómo están trabajando Florin Andone y Lucas Pérez. "Todos podemos dar más, no solo Lucas, yo el primero", indicó sobre el ariete coruñés.