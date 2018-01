Trivote y tridente para lanzar al Dépor

Tres mediocentros y tres delanteros a la vez. Nuevo plan que el Deportivo estrena esta noche (20.45 horas) ante el Valencia justo cuando finaliza la primera vuelta del campeonato. Hasta ahora nunca habían coincidido Adrián, Lucas y Andone juntos desde el inicio. Los tres formaron tridente ofensivo en el equipo titular que ayer probó Cristóbal Parralo, quien según esos ensayos también tiene previsto mantener el trivote que presentó la pasada jornada contra el Villarreal, con Guilherme, Borges y Mosquera en el centro del campo.

Más fortaleza en la zona ancha para tapar los pasillos interiores del rival y, al mismo tiempo, más pólvora en ataque en busca de una victoria necesaria pese al valioso empate arañado en La Cerámica. Fue un punto que sumó, porque sirvió para salir del descenso, pero que no soluciona nada si el Dépor no es capaz de darle continuidad con otro buen resultado. Es lo que le está faltando, encontrar esa regularidad para lanzarse y aspirar a instalarse en una zona de la tabla menos comprometida que la actual.

Adrián fue duda durante la semana por sus molestias inguinales pero pudo completar el entrenamiento de ayer y, según Cristóbal, está para competir. Buena noticia para el técnico, que tiene en el asturiano a uno de sus hombres más determinantes. También lo está siendo últimamente Florin Andone. Aprovechó su oportunidad en Vila-real y se ganó la continuidad. Lucas, que se perdió el encuentro de La Cerámica por una dorsalgia, regresa al once, esta vez partiendo desde una posición más escorada, a la derecha, pero con libertad para mezclar tanto con Andone como con Adrián. La entrada en el once del coruñés, en lugar de Carles Gil, es la única novedad con respecto a la última alineación. Los demás, serán los mismos, incluido Raúl Albentosa, que seguirá en el once pese al regreso a la convocatoria de Fabian Schär, baja por sanción el domingo pasado.

El Valencia llega sin Kondogbia ni Andreas Pereira, pero con la novedad del recién incorporado Coquelin. El francés, en principio, comenzará en el banquillo junto a otro refuerzo invernal, Vietto, que viene de marcar tres goles en Copa ante Las Palmas. Maksimovic será quien acompañe en el doble pivote a Dani Parejo, el auténtico motor del fútbol ché. Marcelino tiene muchos y muy buenos futbolistas pero, por encima de todo, ha conseguido armar un equipo. El Dépor, en cambio, sigue en construcción en pleno mes de enero.