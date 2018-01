Juanfran Moreno: "Ya hemos quemado las disculpas de la mala suerte y de las palabras"

Juanfran Moreno salió dolido del vestuario tras la derrota en el partido de ayer, porque considera que el Deportivo hizo "un buen partido", especialmente "en defensa", pero reconoció que dos errores "sentenciaron" a su equipo" frente a un Valencia, que fue inferior porque el Deportivo lo "hizo" inferior". De toas formas, el lateral madrileño no quiere buscar disculpas porque en su opinión ya carecen casi de argumentos. "Ya hemos quemado las disculpas de la mala suerte y también la de las palabras hacia la afición. No tenemos que hablar, hay que seguir trabajando", aseguró el defensa blanquiazul tras el partido.

"La justicia y la injusticia no existen en el fútbol, solo los resultados", explicó el lateral. "No hemos merecido perder y vimos a n Valencia más pequeño de lo que es, pro cualquier cosa nos condena. Pudimos macar y adelantarnos con el cabezazo de Celso Borges y pudimos empatar en la clara ocasión de Adrián, pero no entró ninguno de los dos remates que podrían haber cambiado el partido", dijo el madrileño, que insistió en que no trata de buscar excusas. "Se acabó el hablar, ya hemos gastado esa disculpa; sabemos que estamos en una situación complicada, pero también somos conscientes de que trabajando y jugando como lo estamos haciendo vamos a salir de esta situación", aseveró convencido el defensa blanquiazul.

Por su parte, el valencianista Rodrigo aseguró a BeIN Sports que la victoria de su equipo en el partido de ayer fue "merecida", aunque en el arranque del encuentro su equipo fue "claramente dominado por ellos (Deportivo)". "Entramos muy tibio", indicó el atacante, quien también reconoció los apuros que pasó el conjunto ché para acabar llevándose los tres puntos.

"En los últimos cinco minutos nos dormimos y ellos tuvieron una oportunidad para empatar, pero ganamos y ha sido una buena primera vuelta", relató Rodrigo, que considera "muy importante ganar fuera de casa". "Estamos en el buen camino. Tenemos que mantener la misma humildad y sentido de grupo", recomendó.