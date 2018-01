Albentosa, con molestias dorsales, fuera del grupo, al que se sumó Bruno

Bruno Gama, a la izquierda, presiona a Edu Expósito durante la sesión de ayer en Abegondo.

Bruno Gama, a la izquierda, presiona a Edu Expósito durante la sesión de ayer en Abegondo. arcay/roller agencia

La plantilla del Deportivo retomó ayer el trabajo en Abegondo tras disfrutar el lunes de una jornada de descanso. Dos futbolistas estuvieron al margen del grupo: Raúl Albentosa, que no salió al césped por culpa de unas molestias dorsales; y Fede Cartabia, que avanzó en su recuperación realizando tareas individualizadas bajo la supervisión del readaptador, Fran Molano. Bruno Gama, que no participó en el ensayo del domingo por culpa de una gastroenteritis, realizó todas las tareas con normalidad.

El entrenamiento de ayer tuvo una primera parte física y luego otra con balón, en la que el cuerpo técnico organizó un ejercicio de posesión sin porteros y luego un partidillo de once contra once, ya con los guardametas. De momento, Cristóbal Parralo no hizo pruebas específicas de cara a la visita del domingo al Santiago Bernabéu.