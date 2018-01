Francis, Expósito y One, con el primer equipo

El portero Francis, el central One y el pivote Edu Expósito se ejercitaron ayer con el primer equipo a las órdenes de Cristóbal Parralo. Los tres son habituales en los ensayos de la plantilla profesional, con la que compitieron en partido oficial esta temporada. De los tres, One es el único que aún no debutó en Primera. Solo jugó con el Dépor la vuelta de la eliminatoria de Copa del Rey en Las Palmas.