Sidnei presiona a Borja Valle en presencia de Adrián y One durante la sesión de ayer en Abegondo. arcay/roller a.

Raúl Albentosa todavía no ha podido ejercitarse con el grupo esta semana. Sigue con molestias dorsales y ayer tampoco salió al césped de Abegondo. No está descartado para la visita del domingo al Santiago Bernabéu (16.15 horas) pero es duda, con lo que aumentan las posibilidades de que Fabian Schär regrese al once tras dos partidos sin jugar. El internacional suizo acabó el año como titular en el derbi contra el Celta, un encuentro en el que vio la quinta amarilla, que le hizo ser baja por sanción para Vila-real. El pasado fin de semana, frente al Valencia, Cristóbal Parralo optó por dar continuidad a Albentosa en el eje de la zaga y dejar en el banquillo al helvético. Las molestias en la espalda del valenciano abren una vía libre para el retorno de Schär, uno de los jugadores blanquiazules que más minutos acumula en la presente Liga (1.320), solo por detrás de Juanfran (1.614), Guilherme (1.535) y Celso Borges (1.417).

De momento, el técnico andaluz todavía no ha mostrado en los entrenamientos de esta semana cuál es su plan para la visita del domingo a Chamartín, si bien lo más probable es que en ataque dé continuidad al tridente que estrenó frente al Valencia: Adrián y Lucas en las bandas, con Andone en punta. Cristóbal tiene dos bajas confirmadas para esta jornada: el argentino Fede Cartabia, que sigue con su plan de readaptación al margen del grupo; y el uruguayo Fede Valverde, cuyo contrato de cesión le impide enfrentarse al Madrid.

Renqueantes, además de Albentosa, están también Fernando Navarro y Sidnei. El lateral izquierdo catalán no salió ayer al césped por culpa de unas molestias en un tobillo. Según informó el Deportivo, se trata de un problema menor que, en principio, no le debería apartar del encuentro del domingo. Tampoco el club considera grave la sobrecarga con la que el central brasileño se retiró del entrenamiento de ayer. Completó todas las tareas con normalidad junto a sus compañeros, pero en la parte final del ensayo notó una pequeña molestia.

Cristóbal todavía tiene por delante tres ensayos antes del desplazamiento a Madrid, los de hoy y mañana en Abegondo, más el del sábado en el estadio de Riazor, que será a puerta cerrada. El preparador blanquiazul estará pendiente del estado físico de los jugadores que tienen molestias para definir la relación de futbolistas que volarán el sábado por la tarde desde Alvedro con destino al Aeropuerto Adolfo Suárez. La pasada jornada los descartados por decisión técnica fueron Przemyslaw Tyton, Gerard Valentín y Bruno Gama. Tampoco se vistió de corto el cedido Zakaria Bakkali, que por contrato no pudo enfrentarse al Valencia.