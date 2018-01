Sidnei, baja para Madrid

Sidnei se perderá el partido de mañana en el Santiago Bernabéu debido a una elongación en el bíceps femoral del muslo izquierdo que arrastra desde mediados de semana. El brasileño no pudo ejercitarse esta mañana junto al resto de la plantilla en la última sesión antes del encuentro frente al Madrid y no ha entrado en la convocatoria. Su lugar en la lista lo ocupará el fabrilista One.

La baja de Albentosa, que no se ha podido ejercitar durante toda la semana debido a unos problemas en la espalda, hace que Schär sea el único central de la primera plantilla disponible para el entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, que tendrá que recomponer el centro de la defensa para enfrentarse al conjunto blanco.

De la convocatoria también se cae Fede Valverde, cedido por el Madrid y que no podrá estar en el Bernabéu debido a una cláusula en su contrato. Por decisión técnica se quedan fuera de la convocatoria Bruno Gama y Tyton. Destaca la presencia de Gerard Valentín y de otro fabrilista, Edu Expósito, en una lista de 19 jugadores.