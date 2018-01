Cristóbal avala a One

Steve Aldo One durante el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva.

Steve Aldo One durante el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva. casteleiro/roller agencia

Sin Sidnei ni Albentosa, Cristóbal Parralo solo cuenta con un central en el primer equipo. El entrenador deportivista podría buscar alternativas en la propia plantilla con las que acompañar a Fabian Schär esta tarde en el Santiago Bernabéu, pero lo más probable es que recurra al filial para enfrentarse al Madrid y dé la oportunidad a Steve Aldo One de estrenarse en Primera.

El defensa del Fabril ha entrado en la convocatoria debido a las bajas acumuladas en la defensa y que se estrenase en la categoría contra el Madrid no representaría una sorpresa visto el entrenamiento de ayer y las palabras que le dedicó Cristóbal.

El central nacido en Mallorca llegó al Fabril este verano y fue una pieza fundamental para el entrenador deportivista en el prometedor arranque de temporada del filial. Con la llegada de Cristóbal al primer equipo ha continuado ejercitándose con regularidad a sus órdenes, especialmente después de la salida de Alejandro Arribas rumbo a México. "Optamos por dejar salir a un central porque de esta manera hay más oportunidades para la cantera", justificó ayer el técnico deportivista.

Esa oportunidad podría llegarle a One frente a Cristiano Ronaldo, Bale o Benzema, aunque Cristóbal garantizó que el escenario y la talla de los rivales no le afectarían al joven defensa (cumplió 23 años el pasado día 5) en un hipotético debut que se negó a confirmar. "Si tiene que jugar, tiene una gran mentalidad y no se va a arrugar", garantizó el entrenador blanquiazul.

Cristóbal elogió al defensa, que ayer por la mañana en el último entrenamiento antes del encuentro de esta tarde acompañó a Schär en el centro de la defensa dentro del mismo planteamiento que el técnico empleó contra el Valencia la jornada pasada. "Es un jugador contundente, es intenso, es agresivo y es valiente", aseguró sobre el central del Fabril. "Es un jugador que sabe sus limitaciones y sus fortalezas e intenta que esas debilidades que puede tener no se le note; sabe cuál es su rol y se posiciona bien. Desde que está aquí en el Dépor ha funcionado bien", destacó.

One ya debutó con el primer equipo en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Unión Deportiva Las Palmas. Esta tarde podría tener una importante prueba ante un equipo "herido", como lo definió su entrenador. "Jugar contra el Madrid nunca es bueno para ningún equipo", aseguró ayer Cristóbal. "Es un Madrid herido, que lo que va a querer es dar una alegría a su afición", añadió.