Sidnei, fuera de la convocatoria tras no superar sus molestias en el muslo izquierdo

Sidnei no superó las molestias musculares que padece desde mediados de semana y se cayó de la convocatoria para el partido de esta tarde ante el Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15 horas). El central brasileño fue diagnosticado de una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no pudo participar en la sesión de ayer por la mañana en la ciudad deportiva. Sidnei probó durante los primeros minutos junto al resto de sus compañeros, pero se retiró a los vestuarios junto a uno de los fisioterapeutas tras comprobar que no se encontraba en condiciones.