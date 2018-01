Bóveda: "El objetivo es claro, vengo dispuesto a afrontarlo"

Eneko Bóveda completó esta mañana el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros después de superar ayer el reconocimiento médico y convertirse en el segundo refuerzo invernal del Deportivo tras el portero Maksym Koval. El ucraniano también trabajó esta mañana por primera vez con el resto de la plantilla en el entrenamiento con el que el equipo retomó el trabajo tras la derrota en el Santiago Bernabéu. Bóveda habló al final de la sesión sobre su llegada y los motivos por los que escogió el Deportivo tras abandonar el Athletic. En el conjunto blanquiazul afrontará un objetivo distinto al que tenía en Bilbao y la permanencia es el único horizonte posible ahora para los coruñeses. "El objetivo es muy claro, y más en esta situación. Estoy totalmente dispuesto a afrontarlo", aseguró.

El nuevo lateral derecho deportivista, que también puede desempeñarse como central, se refirió a los motivos por los que, a su juicio y desde la distancia antes de incorporarse a la plantilla, el equipo se encuentra en una situación como la actual. "Es un equipo con calidad individual que se ha metido en una dinámica en la que poco a poco vas perdiendo confianza, en ti y en el de al lado", resumió.

Bóveda, sin embargo, señaló que se decidió a sumarse al Deportivo a pesar de su delicada situación por el interés que le trasladó el club y también por lo que le manifestó el exentrenador blanquiazul Gaizka Garitano, con el que ya coincidió en el Eibar y que actualmente dirige al filial del Athletic. "Estuve hablando un rato con él y todo lo que me dijo es bueno. Es una persona de la que me fío especialmente. Cuando a alguien le echan de aquí y habla tan bien, hay que tenerlo en cuenta", desveló. "Hubo contactos con varios equipos y fue el Dépor el que me mostró más interés", añadió.