Cristóbal: "Lo de Çolak no es un malentendido"

Cristóbal Parralo cree que el Deportivo está obligado a hablar de una vez por todas en el campo, empezando por derrotar mañana al Levante. "No es una final; son tres puntos vitales", matizó el técnico, deseoso de que el equipo dé una alegría a la afición: "No basta con las palabras. Tenemos que intentar darles para que nos sigan apoyando hasta el final. Hay que darles motivos para que se sientan orgullosos. No estamos en una situación para pedirles nada. Tenemos que ser capaces de salir al campo y darles motivos para que nos ayuden. Cualquier cosa que pueda hacer la afición, por mi parte va a ser entendida y respetada", apuntó el andaluz. Argumenta que la ausencia de Emre Çolak en la lista es "una decisión técnica" y sostiene que el episodio de indisciplina protagonizado por el turco no se debió a malentendido".

"Es una decisión técnica, nada más. Lo importante es el partido de mañana. Hubo cosas que no me gustaron en el entrenamiento y habíamos avisado de que el que no trabajara como debía de hacerlo, mejor que no estuviera y que no entorpeciera el trabajo de los demás", comentó sobre lo ocurrido en la sesión del martes, en la que tuvo que echar a Çolak. El turco explicó luego en las redes sociales que todo había sido "un malentendido", una versión que no comparte el técnico. "Para mí no es un malentendido. Lo que no podemos hacer es permitir comportamientos que no favorecen al grupo ni al equipo", añadió el técnico. No quiso confirmar si el turco le había pedido disculpas pero sí indicó que no había elevado al club ningún informe sobre lo sucedido.

Sobre el partido de mañana, recalcó que una victoria haría "ver todo de manera diferente". "En la cabeza está salir a ganar el partido. En caso de vencer lo veríamos todo de manera diferente. Seguro que nos ayudaría a afrontar los siguientes partidos", añadió esta mañana en Riazor.

Sobre Koval y Bóveda, que se estrenan en una convocatoria , dijo que "si están en la lista es porque tienen posibilidades de jugar".