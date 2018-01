Andone: "Al final nos entró la 'cagalera'; faltó personalidad"

En caliente atendió Florin Andone a BeIN Sports, justo a la conclusión de un partido en el que, a su juicio, al Dépor le faltó "personalidad, contundencia y huevos" para acabar amarrando los tres puntos. El rumano fue muy duro en su análisis, sobre todo por la "cagalera" que le entró al equipo cuando vio peligrar el resultado: "La sensación es agridulce porque hemos tenido el partido en nuestras manos y al final la hemos cagado otra vez. Ha sido cosa nuestra. Tenemos que tener más personalidad, tenemos que saber cerrar los putos partidos porque nos se nos pueden escapar tres puntos como estos ante un rival al que somos muy superiores", explicó el atacante.

El internacional cree que "en gran parte" el Deportivo hizo un "muy buen partido", pero volvió a estrellarse por sus propias miserias. "Hubo fases en las que dominamos, en las que jugamos bien, en las que estuvimos cerrados y en las que aprovechamos las contras y las llegadas. En gran parte hemos hecho un muy buen partido, lo que pasa es que al final nos ha entrado la cagalera. Es lo que nos pasa -lamentó el autor del segundo tanto coruñés-. No se nos pueden escapar estos puntos a partir del minuto 80, que vayamos 2-0 y se nos escapen los tres puntos. Eso solo nos pasa a nosotros".

Andone recalcó que los males del Deportivo se vienen repitiendo "durante toda la temporada", por lo que tiene claro que "este no es el camino". "Al final nos hemos quedado con un punto. Más de lo mismo durante toda la temporada. Así no podemos seguir. Este no es el camino", aseguró nada más finalizar el duelo ante el Levante.

El rumano echó de menos una mayor agresividad para acabar cumpliendo el objetivo de ganar al conjunto granota para salir de los puestos de descenso. "Ha faltado contundencia, los huevos, ha faltado eso, y al final se nos ha escapado. Hemos tenido el partido controlado, incluso hemos podido hacer el 3-0, y al final 2-2 y casi rezamos para no perder. Así no podemos seguir", concluyó el delantero.